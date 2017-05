Repræsentanter fra 10 forskellige partier, der stiller op til kommunalvalget i Greve, var onsdag til skoledebat. Her var der på nogle punkter enighed om kommunens fremtidige retning og uenighed om, hvorvidt der skal bruges flere penge på Greves folkeskoler. Foto: Hans Jørgen Johansen

Flertal: Flere penge til folkeskolen

Greve - 18. maj 2017
Af Janus Spøhr

'Hvor skal vi hen med folkeskolen i Greve' - udvikling, afvikling eller status quo? Det var temaet, da Greve Lærerforening onsdag holdt debatarrangement, hvor repræsentanter fra samtlige opstillingsklare partier til kommunalvalget var repræsenteret.

Her skulle deltagerne snakke om skole- og forældresamarbejde, uddannede lærere, undervisning tilpasset den enkelte elevs forudsætninger og behov samt trivsel blandt elever. Generelt er der blandt politikerne enighed om, at det skal være endnu bedre fagligt niveau på skolerne i kommunen, at de fysiske rammer giver muligheder for at undervise, og så skal kommunen have flere uddannede lærere til at undervise.

En lærer på en af kommunens skoler udtrykte i debatten bekymring for, at Greve Kommune bruger færre penge per elev end landsgennemsnittet.

Morten Dahlin fra Venstre erkendte, at Greve bruger færre penge per elev end landsgennemsnittet, men påpegede samtidig, at flertallet i denne valgperiode har brugt flere penge end tidligere. Til gengæld mener han ikke, at flere penge nødvendigvis er løsningen

Lonnie Busted fra Alternativet er uenig med Venstre.

- Flere penge vil betyde bedre mulighed for at ansætte flere lærere, så de kan lave andet end at undervise, lød det fra Lonnie Busted, som kalder det et hul, der bliver skabt, når Tjørnelyskolen lukker efter sommerferien.

Nye Borgerliges byrådskandidat Frank Danslev brugte noget af sin taletid på at påpege, at det er forkert at skære i budgetterne til skoleområdet.

- Derfor foreslår vi, at pengene følger eleven, sagde han og pegede på, at der også skal fokus på erhvervsskoler, så alle unge ikke vælger en gymnasieuddannelse.

Ifølge SF's Hans Kristiansen skal folkeskolerne være mere attraktive, og derfor skal der være bedre arbejdsforhold og flere uddannede lærere.

I debatten svarede alle partier på nær Liberal Alliance og Venstre, at der skal bruges flere penge på folkeskoleområdet - de to blå flertalspartier svarede 'på nogle områder' på spørgsmålet om, hvorvidt der skal afsættes flere penge.