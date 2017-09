Flere pædagoger og færre chefer i Greve

Konkret betyder det, at der afsætter godt to millioner kroner til flere pædagoger i ydertimerne, at kommunen beholder kommunens bidrag fra den såkaldte ældremilliard på små ni millioner kroner, og at der over de næste fire år afsættes 100 millioner kroner til blandt andet at renovere Strandskolen, Mosedeskolen og Krogårdskolen.

Flere skal i arbejde i stedet for at være på offentlig forsørgelse, og der vil derfor blive iværksat initiativer, som skal flytte flere ud på arbejdsmarkedet. Samtidig skæres der i ledere på rådhuset, og der skal være mindre bureaukrati i kommunen. Som det sidste punkt har flertalsgruppen valgt at optage et lån på 60 millioner kroner af staten, som skal betales tilbage over 25 år. Her har flertalsgruppen vurderet, at det er bedst at optage lån, da renten er lav i øjeblikket, og desuden har den vurderet, at det vil blive endnu dyrere at renovere skolerne i fremtiden, hvis ikke det bliver gjort nu, fordi renoveringsopgaven dermed vil blive endnu mere omfattende.