Cykelkurserne har været meget eftertragtede, siden de blev startet. Her er første hold ude og træne i Askerød. Foto: Sarah Ehrenreich

Send til din ven. X Artiklen: Flere nydanske kvinder lærer at cykle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere nydanske kvinder lærer at cykle

Greve - 30. juni 2017 kl. 08:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Snart kan endnu flere kvinder hoppe på cyklen og trille derudad. Zonta Greve støtter Greve Nord Projektet til afholdelse af et nyt cykelkursus for nydanske kvinder

At kunne sætte sig op på cyklen og køre er noget, som langt de fleste af os ser som en helt naturlig del af hverdagen. Men her bor også voksne, der af den ene eller anden årsag ikke har lært af cykle. I Greve Nord har det vist sig, at det primært er nydanske kvinder, der har den udfordring. Men i løbet af efteråret vil en række af disse kvinder kunne sætte sig op på cykel. Den lokale afdeling af Zonta i Greve har doneret 10.000 kr. til Greve Nord Projektet, som bidrag til at projektet kan afholde et cykelkursus for en gruppe kvinder i Greve Nord.

Greve Nord Projektet har tidligere arrangeret cykelkurser for kvinder med stor succes, og siden har der været stor efterspørgsel på kurserne. Derfor er det en stor glæde for både Greve Nord Projektet og Zonta Greve at kunne hjælpe endnu flere kvinder med at kunne bevæge sig rundt på cyklen.

Cykelkurset består både af undervisning i færdselsregler og af praktisk undervisning og forventes at starte i løbet af sensommeren 2017. Det er Clavis Sprog og Kompetencecenter i Greve, der skal stå for at lære kvinderne at cykle og færdes sikkert i trafikken.

Khadija Al-Mohammedi er vejleder i Greve Nord Projektet, og hun møder en del af de kvinder, der ikke har lært at cykle, men som meget gerne vil lære det.

- Vi er meget glade og taknemmelige for Zonta Greves donation, for det giver os mulighed for at hjælpe en gruppe kvinder, der virkelig gerne vil lære at cykle. Vi kan se, hvor glade og stolte de bliver, når de lærer det. En del af de her kvinder har ikke regnet med, at det var noget, de nogensinde skulle lære, så derfor er glæden endnu større, siger hun.

At kvinderne lærer at cykle er ikke kun relevant i forhold til, at de skal kunne køre en tur i området. Det er også vigtigt på mange andre punkter.

Læs mere i DAGBLADET fredag og i Sydkysten Syd.