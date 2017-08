Kristian Jensen spurgte blandt andet, hvordan man træner petanque, da han besøgte Karlslunde. Svaret lød, at flere af landsholdsspillerne har taget en uddannelse, hvor de bedste spillere blandt andet øver præcision og teknik flere gange om ugen. Foto: Janus Spøhr

Send til din ven. X Artiklen: Finansminister med slag i Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Finansminister med slag i

Greve - 18. august 2017 kl. 12:20 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Unge og ældre kiggede en ekstra gang, da døren til Karlslundehallerne gik op torsdag middag.

Det var nemlig ikke varslet, at en politisk kendis kom ind gennem glasdørene, og derfor var mange overrasket over, at finansminister Kristian Jensen pludselig stod på parkeringspladsen.

Ikke desto mindre var det faktum, da ministeren, der også er næstformand i Venstre, skulle høre om både samarbejdet mellem idrætsforeningerne og skolerne samt den 17 millioner dyre petanquehal.

Første punkt på dagsordenen var samarbejdet mellem idrætslivet og skolerne, og her er der et samarbejde, som kan få endnu mere liv, hvis der bliver afsat lidt flere penge, lød det fra lærer på Strandskolen, Jens Bang.

- Vi har nogle fantastiske rammer, men vi kan godt bruge nogle penge til at købe kompetence udefra, lød det fra Jens Bang, der blandt andet pegede på, at penge kan bruges på, at skolen kan betale en tennistræner til at stå for et forløb med skoleeleverne.

Efter en frokost, gik ministeren med borgmesteren og repræsentanter fra Boule Hedebo og Karlslunde IF over i den nye tennis- og petanquehal, som blev åbnet i foråret. Den kostede kommunen små 10 millioner kroner at bygge, og den kommer især de 300 medlemmer af petanqueklubben til gode. De kan nemlig spille hele året nu, mens de tidligere lagde kuglerne ind i skabet fra oktober til marts.

Hallen har skabt perfekte rammer for socialt samvær og vækket opsigt i ind- og udland, lød det fra Boule Hedebo, inden Kristian Jensen fik et sæt blankpolerede metalbolde i hånden.

Han kunne ikke nøjes med at lytte, han skulle også være aktiv.

- Jeg kan bruge besøget i forhold til, hvad vi diskuterer med kommunerne og idrætslivet, hvor der er meget dialog om, hvad vi gerne vil have, at de gør. Vi politikere bestemmer ikke over, hvad foreningerne skal, men vi har dialog med dem om, hvad de kan gøre, lød det fra finansministeren, mens han kastede kuglerne af sted.

Læs hele historien i DAGBLADET fredag og i næste udgave af Sydkysten.