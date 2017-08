Estland viste fin stil, men sluttede sidst uden matchpoint efter blandt andet nederlag i sidste runde på 20-11 til det finske hold, hvis deltagere hyggede sig i baggrunden blandt andet over at have spændt ben for Boule Hedebos finaledrømme.

Send til din ven. X Artiklen: Finale uden Boule Hedebo Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Finale uden Boule Hedebo

Greve - 02. august 2017 kl. 15:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Steffen Kristiansen

Her kvalificerede klubbens elitespillere sig til finalestævnet om europamesterskabet for klubhold og her sluttede som samlet bronzevinder.

I år måtte klubben nøjes med en fjerdeplads i kvalifikationsspillet. Kun de to bedste af syv deltagerhold gik i finalen, der spilles i Tyskland senere på året.

Boule Hedebo har ellers de seneste fire dage haft en ekstra fordel under kvalifikationskampene i gruppe A i kraft af hjemmebane mod konkurrenterne fra Sverige, Luxemburg, Tyskland, Finland, Wales og Estland i petanquehallen ved Karlslunde Idrætscenter. Det var bare ikke nok til at slå de stærkeste, og da en regulær mavepuster i åbningskampen mod tyske Burggarten Horb på 10-21 var svær at komme over fulgte yderligere nederlag mod Luxembourg og Finland i de næste kampe.

- Især nederlaget til finske PSC Järvinenpää på 8-23 er svært at forstå. Det burde ikke kunne ske, siger Dora Voss Andersen fra Boule Hedebo, der sammen med petanqueforbundet stod bag kvalifikationsstævnet.

Nederlaget på 16-15 til Luxembourg var ligeledes af den ærgerlige slags, men lettere at kapere. Her fik Boule Hedebos spillere vist, at de var godt på vej til at komme sig over åbningsknækket mod Burggarten Horb, der bare fortsatte sejrsgangen i gennemført stil med den elegant spillende Diol Abdoulaye i hovedrollen. Burggarten vandt således gruppen med maksimumpoint efter blandt andet sejr på 31-0 over Wales. Svenske Coccinelle PC tog andenpladsen lig med finaleplads nummer to, mens Boule Herdebo måtte nøjes med fjerdepladsen lige efter Finland, dog med den oprejsning, at holdet vandt sine sidste tre holdkampe blandt andet over svenskerne med 21-10 i næstsidste runde. Det var bare ikke nok, så slutkampens sejr på 27-4 søndag eftermiddag mod walisiske Caerleon var uden betydning.

Trods den kiksede kvalifikation for værtsklubben Boule Hedebo, så kunne de mange tilskuere, der gæstede de fire stævnedage, glæde sig over masser af god petanque med Lasse Dithmar som hjemmeholdets bedste.

I alt blev der spillet kvalifikationskampe fire steder i Europa, hvorfra de to bedste fra hver gruppe har sikret sig adgang til finalestævnet.

For Boule Hedebos Anders Erlandsen og Morten Junge blev Eurocup-kvalifikationen en del af en meget hektisk uge. De to sluttede sig nemlig til holdkammeraterne direkte fra en tur til Polen, hvor de dannede makkerpar under World Games i Wroclaw.

I World Games konkurrerer deltagerne i en række idrætsgrene, som ikke er med på det olympiske program. I den netop overståede udgave blev der dystet om medaljer i 37 idrætsgrene deriblandt petanque, dog uden den store doublesucces for Erlandsen/Junge. To kampe blev det til, og begge sluttede med nederlag på henholdsvis 5-13 mod Thailand og 6-11 mod Spanien.