Filmaften under åben himmel

Greve - 15. juni 2017 kl. 09:07

Et kæmpe lærred, et stort lydsystem og cirka 500 strandstole. Det var, hvad man onsdag aften kunne se på Waves' parkeringstag, hvor Nordisk Film Biografer holdt Open Air - det vil sige viste film i det fri.

Nordisk Film Biografer er i fuld gang med at bygge en ny biograf i Waves, som ventes at åbne midt i august, og som optakt kunne interesserede altså få en gratis biografoplevelse under åben himmel.

Aftenens film var »Blinkende Lygter«, og den var bestemt via en afstemning på Facebook. Inden filmen gik i gang, var der filmquiz og lodtrækning om præmier. Farukh Olskær Saghir, som er chef for den nye biograf i Waves, var vært for aftenen.

- Det gik super godt, og vi var sindssygt heldige med vejret. Vi havde et sted mellem 200 og 250 gæster, tror jeg. Stemningen var i top, folk var glade og havde set frem til en god film, siger biografchefen, som glædede sig over muligheden for at møde nogle af sine forhåbentligt kommende gæster.

- Det var rart at kunne hilse på folk fra omegnen, siger han.

Den nye biograf i Waves får seks sale og 752 stole.