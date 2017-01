Michel Khouri bor i Greve og har malet i 54 år. Han er aktuel med en udstilling i Greve Idrætscenter, hvor besøgende kan se hans farverige værker i resten af januar. Foto: Janus Spøhr

Farverig væg møder gæster

Greve - 08. januar 2017 kl. 14:30 Af Janus Spøhr

Michel Khouri har i mange år arbejdet med farverig kunst i Greve. Nu kan man se en lang række af hans værker, hvis man skal dyrke eller se sport i Greve Idrætscenter, hvor man kan udstille gratis. Når man åbner døren til Greve Idrætscenter, bliver man den næste måned med det samme mødt med farverige klatter på lærred, som er plastret på de store grå vægarealer. Hele januar kan man nemlig opleve 30 værker af Michel Khouri, der er bosat i Greve.

- Det er en god idé, at man kan vise, hvad man står for som kunstner sådan et sted, hvor der kommer så mange mennesker, siger den 70-årige kunstner.

- Det er godt, at der kommer så mange mennesker hele tiden, som kan få glæde af kunsten. Stedet bliver besøgt mere end en kirke, uddyber han.

Hvis man får lyst til at have et værk af kunstneren med hjem på væggen, kan man kontakte ham og købe et eller flere. Der er ikke priser på værkerne, og det er et bevidst valg, forklarer Michel Khouri.

- Det kan ikke nytte noget, at man skal have millioner af kroner for at købe kunst. Det skal også være for almindelige mennesker, som har mulighed for at have et ægte Khouri-maleri på væggen. Jeg synes ikke, at de er dyre, siger Michel Khouri.

Han har malet i 54 år og får nu mulighed for at sætte et stempel på den kommune, hvor han bor. Det er noget, der glæder ham.

- Man bliver ikke kendt af at stå i atelier. Man skal ud at se de farverige værker på de kedelige grå vægge. Jeg kan godt lide, at man kan se, at jeg har været nogle steder i Greve og sat nogle stempler, siger Michel Khouri.

Han har blandt andet tidligere malet førsteholdet fra Greve Fodbold på sine malerier, hvor nogle spillere forsøgte sig med egne kunstværker a la Khouri. Han har også tidligere malet med Julie og Søs Fenger i Greve Midtby Center i en happening arrangeret af Lions Club samt lavet en auktion for cancerramte børn, hvor pengene gik til cancerramte børn.

Alle kan udstille

Udstillingen i Greve Idrætscenter er et led af en strategi i Greve Kommunes Idræts- og Fritidscenter, der blandt andet styrer Greve Borgerhus, udover Greve Idrætscenter, forklarer centerleder Søren Møllnitz.

- Vi indledte med, at der kunne være noget galleriskinne i forbindelse med en renovering i Greve Borgerhus. Her sagde vi, at folk, der var interesseret, kunne udstille. Da ombygningen i idrætscentret blev lavet, kom det med i ordningen, siger han og forklarer, at der er plads til alle, der har lyst til at vise, hvad de kan.

- Folk, der har interesse i kunst og maler, får mulighed for at udstille. Det er en bred vifte af kunstnere fra nogle aftenskolehold til mere etablerede kunstnere. I borgerhuset er det lige nu en flygtning, der udstiller. Det gør, at rammerne ændrer sig, siger Søren Møllnitz og forklarer, at der er mere end en halv million gæster i idrætscentret om året og over 10.000 brugere af idrætscentret,

- Folk kan bare ringe til os, og så kan man melde sig på. Vi går ikke ind og er smagsdommere. Hvis folk har det drive, at de gerne vil udstille, er det filter nok, fordi der ikke er nogen, der vil fylde vægflader op med kunst, hvis de ikke har slået en streg før, siger Søren Møllnitz.

Det er gratis at udstille i Greve Idrætscenter og Greve Borgerhus.