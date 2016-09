Se billedserie Familien Henckel med deres gæst, James fra Taiwan. Fra venstre: Camilla Henckel, James Yu, Mogens, Henckel og Nadia Henckel.

Send til din ven. X Artiklen: Familie fik berigende besøg fra Taiwan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Familie fik berigende besøg fra Taiwan

Greve - 10. september 2016 kl. 14:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For familien Henckel fra Greve var det så stor en oplevelse at være værtsfamilie for en udenlandsk gymnasieelev, at de var klar til en ny gæst, da chancen bød sig året efter. Nu er den taiwanesiske gæst nummer to rejst hjem, og der gøres status i familien, som består af far Mogens, mor Camilla, Nadia på 19 og Sara på 15.

- Første gang tænkte vi "lad os prøve det - lad os se, hvad vi kan bidrage med, og hvad vi får ud af det", og begge gange har det bare været så spændende. Man skal selvfølgelig give noget, men man får altså også meget igen, fortæller Mogens Henckel.

Datteren Nadia går i 3.g på Greve Gymnasium, og det er skolens samarbejde med et venskabsgymnasium i byen Kaohsiung i Taiwan, som hvert år bringer både taiwanesere til Greve og danske gymnasielever til Taiwan. En del af udvekslingen er, at gymnasieeleverne bor privat hos en lokal familie i 4-5 dage under besøget.

- Det er faktisk en stor oplevelse at give en udenlandsk teenager et indblik i, hvordan man lever i en dansk familie. Mange ting er jo meget, meget anderledes, og vi har haft gode snakke om traditioner, mad og vores hverdage i henholdsvis Greve og Taiwan. Så vi føler også, at vi får en masse ud af sådan et besøg via input fra den anden side af jordkloden. Taiwan er jo ikke et sted, man hører så meget om til hverdag, men nu er det i den grad kommet på landkortet i vores familie - vi leger endda med tanken om at tage dertil på ferie, fortæller Camilla Henckel.

Familien Henckel har vist deres gæster rundt i lokalområdet, og i år måtte de pludselig lægge et ekstra punkt i programmet. Én i den taiwanesiske gruppe af gæster havde lagt et billede af en hjort på Facebook, og sådan én ville familien Henckels gæst James også mægtig gerne se:

- Så måtte vi af sted til Dyrehaven en mandag eftermiddag, og heldigvis krydsede en stor flok på 40-50 hjorte den sti, vi gik på. "Pyha - der var vi heldige", tænkte jeg, griner Mogens Henckel.

En anden pudsig oplevelse var, da familien var på vej til Roskilde med deres gæst, og han fotograferede fra bilen som en besat. Det var markerne, han tog billeder af, for sådan ser marker ikke ud i Taiwan.

Hjemmets 19-årige Nadia Henckel er en af dem, som var med Greve Gymnasium i Taiwan i vinter. Også for hende har det været en særlig oplevelse at være en del af gymnasiets udveksling - først som vært, så som gæst og endelig som vært igen.

- Det var lidt af et kulturchok at komme derud, men det er kun positive oplevelser, jeg har fået med. Når man bor privat, kommer man ind på hinanden på en anden måde. Selv om det er få dage, så lærer vi hinanden godt at kende - vi sidder med ved spisebordet i hinandens familier, tager på ture, oplever skolesystemerne i de to lande. Det har været den fedeste oplevelse, fortæller Nadia Henckel.

Faktisk var modet ved at svigte den 19-årige gymnasieelev, da hun skulle til Taiwan. Kaohsiung var pludselig meget langt væk fra Greve, og turde hun nu dét?

- Vi fik givet hende et skub. Taiwan er ikke et helt almindeligt rejsemål, så få nu den oplevelse med i dit skoleforløb, sagde vi til hende - og nu står den som en af de største oplevelser, hun har haft, siger Camilla Henckel.

- Ja, jeg var simpelthen bange for, at kulturchokket ville være for stort, men det var det slet ikke. Taiwaneserne er utroligt gæstfrie, så jeg følte mig hurtigt hjemme hos min værtsfamilie derude. Jeg har lært, at man nogle gange bare skal springe ud i det! Det kan give nogle helt fantastiske oplevelser, slutter Nadia Henckel.