Se billedserie Blandt punkterne i planen er at gøre molerne mere attraktive, så man kan nyde udsigten ud over kysten. Grundejerforeningen har placeret en såkaldt kyssebænk, som man kan sætte sig på, hvis man ellers kan komme ud på molen, hvor der i dag er store sten. I fremtiden håber idépersonerne, at man kan gå og løbe ud til enden af molen. Foto: Elias Marco Lip

Får Hundige et havnebad?

Greve - 17. juni 2017 kl. 11:30 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forestil dig, at du en sommerdag drejer af mod havnen i Hundige og for enden af vejen møder skatere, badere, løbere og sejlfolk i gang med at gøre bådene klar. Sådan kan fremtiden se ud, hvis Grundejerforeningen Greve Strands planer bliver ført ud i livet. Området omkring havnen i Hundige er i udvikling. For nylig skiftede den navn til Greve Marina, og næste skridt kan blive en større udbygning af havnen.

På tegnebrættet er der både et havnebad, ramper til skatere og en udsigtspost for enden af marinaens mole, som grundejerforeningen vil gøre tilgængelig, så man kan komme ud på den, modsat i dag, hvor der er store sten. Thomas Thule, grundejerforeningens formand, har tidligere kaldt molerne for Greves svar på Eiffel-tårnet, hvor man kan nyde udsigten over den otte kilometer lange kyststrækning.

- Området, hvor havnen ligger i dag, var engang et sted, man tog hen for at bade. Så lavede man en havn, og nu skal vi have et havnebad, så det kommer tilbage til det, det var, men med noget nyt med skov og havn omkring, siger Thomas Thule.

Han nævner Amager Strandpark som en inspirationskilde til projektet, men understreger samtidig, at Hundige-projektet ikke skal være en kopi. På Amager er der blandt andet et havnebad, kaldet 'sneglen' på grund af dens runde form, hvor man kan solbade, klæde om og hoppe i vandet.

- Mange brugere af Greve svømmehal er i målgruppen for det her projekt. Den er enormt godt besøgt og populær, og vi vil prøve at se, om vi kan få nogle vinterbadere og så få nogle af dem, der bruger svømmehallen, så den ikke er så proppet. Vi vil gerne lave en svømmehalsinstitution ude i vandet. Unge kan godt lide naturen, så vi skal ikke lave for mange installationer i skoven, men molerne og området omkring kan godt trænge til en opgradering. Vi vil gerne have noget af Amager Strandparks miljø ind i projektet. Vi har en aktiv havn i Hundige, men der er plads til endnu flere profiler, siger Thomas Thule.

Grundejerforeningen har præsenteret planerne for byrådet, som tog positivt imod idéerne. Der arbejdes i øjeblikket på at få koblet en byplanlægger og en fund-raiser på projektet. Det er nemlig meningen, at fondsmidler skal finansiere projektet, som ifølge grundejerforeningen vil gøre Greve til en mere attraktiv kommune.

Læs hele historien i DAGBLADET lørdag.