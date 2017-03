Send til din ven. X Artiklen: Er jeg ikke længere dansker? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Er jeg ikke længere dansker?

Greve - 02. marts 2017 kl. 13:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et flertal i Folketinget har netop stemt for en vedtagelse, hvori en dansker defineres som en, der ikke er indvandrer eller efterkommer fra et ikke-vestligt land. Det vil betyde, at jeg ikke selv kan defineres som dansk, selvom jeg er født og opvokset i landet.

Det kan ikke være rigtigt, at folk som mig, som altid har følt sig knyttet til Danmark, lige pludselig skal defineres som ikke-danskere. Jeg synes ikke, Folketinget kan tillade sig at vedtage en så konkret definition af, hvornår man er det ene eller det andet. I modsætning til hvad det egentlige formål var med vedtagelsen, nemlig at forhindre parallelsamfund, skaber den blot et større skel mellem de to forskellige befolkningsgrupper, der nu er defineret. Det kan på ingen måde fremme nogle af de intentioner med integrationen, som regeringen har.

I et civiliseret samfund som vores, er der ikke behov for, at man danner rammer for, hvem der tilhører majoriteten, og hvem der ikke gør. Alle skal have muligheden for at høre under definitionen 'dansk', hvis de føler, at det er det, de er - alt andet er diskrimination.

Laura Shkoza

Formand for DSU Greve-Solrød

Åvad 29A, 4623, Lille Skensved