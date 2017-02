En spændende uge i Tjørneborg

Eleverne skulle lave jobansøgninger og tjente penge for det arbejde, de udførte. Nærmest som at prøve virkeligheden i miniudgave.

Det hele startede med, at eleverne i december 2016 skulle sende en jobansøgning til de tre værksteder, hvor de allerhelst ville arbejde. I denne ansøgning skulle de skrive en begrundelse for, hvorfor de ville have lige præcis det job. Der var i alt 14 værksteder at vælge imellem. Et udvalg skulle derefter læse alle ansøgningerne og forsøge at få så mange elever ind på det job, som de ønskede. Holdene blev blandet mellem klasserne og årgangene.