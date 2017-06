De fleste nøjes med at bruge GBL, når de skal rense fælge, men en 41-årig mand fra Greve havde brug for det til at lave GHB for at blive mindre stresset. Foto: Anna Møhl

Dømt: Havde "koma på flaske" for at undgå stress

Greve - 02. juni 2017 kl. 14:12 Af Petter Becker-Jostes

En 41-årig mand fra Greve er ved Retten i Roskilde blevet idømt otte måneders fængsel for narkokørsel og for at køre bil, selvom han var frakendt kørekortet. Og ikke mindst blev han dømt for at have bestilt og besiddet flere liter af stofferne GHB, bedre kendt som flydende ecstasy, og GBL, der også kendes som »koma på flaske« og bliver brugt i fælgrens.

Stofferne blev i et enkelt tilfælde, i oktober sidste år, fundet hjemme hos manden, hvor han havde 1,8 liter GHB og 0,7 liter GBL samt 0,1 gram kokain. Desuden prøvede han to gange, i slutningen af januar og begyndelsen af februar sidste år, at bestille i alt 3,1 liter GBL, hvilket ifølge tiltalen mod ham svarer til mindst 1037 doser. Han havde bestilt stofferne på internettet, men begge gange blev leveringen beslaglagt i Københavns Internationale Postcenter. Ifølge ingeniøren.dk kan man nemt bestille GBL på nettet hos udenlandske forhandlere af biltilbehør, hvor man kan købe stoffet rent. I Danmark bliver stoffet solgt som fælgrens, hvor det er tilsat ætsende stoffer.

Stoffet GBL bliver i kroppen nedbrudt til GHB, som i små mængder giver opstemthed, afslappethed og øget seksuel lyst. I store mængder kan det dog give livsfarlig forgiftning, især i kombination med alkohol. Samtidigt er grænsen mellem den mængde, der giver rus, og den mængde, der risikerer at slå ihjel, ifølge Center for Unge og Rusmidler under Københavns Kommune meget smal. GHB kan dog også fremstilles kunstigt, for eksempel ved at opvarme GBL'en i en pande hjemme i køkkenet.

Og det var da også netop med henblik på at fremstille GHB, den 41-årige bestilte de store mængder GBL på nettet - faktisk i så store mængder, at anklagemyndigheden mente, at han havde købt stofferne med henblik på at sælge det videre.

Det var den 41-årige dog ikke interesseret i, for han tog stofferne, fordi han var stresset, forklarede han i retten. Politiet havde da heller ikke fundet penge eller regnskaber hos manden, og derfor blev han udelukkende kendt skyldig i at besidde stofferne til eget forbrug.

Tidligere dømt

Den 41-årige nøjedes ikke blot med at tage stofferne derhjemme. Således var han på vej over til nogle venner, da han en aften i april sidste år blev standset af politiet på Ishøj Strandvej.

Han var påvirket af både GHB og kokain under køreturen - som han ifølge sin egen forklaring i retten ikke kunne huske noget af - ligesom han allerede på det tidspunkt havde fået frakendt sit kørekort i ti år efter en dom året forinden. En måned senere var den i øvrigt gal igen, for her blev han endnu en gang taget for at køre bil, denne gang i det centrale København.

Manden er tidligere dømt for både overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og af færdselsloven. Således blev han tidligere i år idømt en bøde, og for knap to år siden blev han idømt tre måneders fængsel og frakendt retten til at køre bil i ti år. Netop disse forhold lagde retten vægt på, da straffen skulle udmåles.