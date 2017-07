Dobbelt DM-vinder vil være bedst i Norden

- Jeg tror, jeg har en god mulighed for en topplacering ved nordisk mesterskab 29-30. juli, og så foregår det i Randers, hvilket motiverer mig ekstra meget. Min datter bor i byen, og jeg vil jo gerne imponere mit barnebarn, siger Børge Bundgaard, der bor i Mosede og kører for Greve CC.

Han begynde for alvor at cykle som 35-årig.

- Et par venner foreslog, at jeg deltog i Sjælland Rundt, og vi har nu været med gennem otte år. Da jeg var 40 år, fik jeg blodprop i hjertet, og min kone sagde, at nu måtte jeg stoppe med det cykling. Jeg var dog overbevist om, at netop cyklingen kunne holde blodpropper fra døren, og det har vist sig at holde stik.