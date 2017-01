Morten Dahlin, gruppeformand for Venstres byrådsgruppe i Greve og folketingskandidat, er rasende over, at DSB har lavet ny køreplan for Køge Bugt-banen. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Dahlin: DSB må oppe sig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dahlin: DSB må oppe sig

Greve - 27. januar 2017 kl. 11:36 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke nemt at være pendler, når man bor i Greve og skal ind mod hovedstaden eller sydpå hver dag. Det må mange sande, efter at DSB fra den 30. januar har valgt at gå fra 10- til 20-minuttersdrift om aftenen, mens linje E fremover får endestation i Hillerød frem for Holte. Samtidig får linje A igen endestation i Farum i stedet for Hillerød.

Ændringerne, især den længere ventetid mellem togene, bliver mødt med hovedrysten af Morten Dahlin, der er gruppeformand i Venstres byrådsgruppe og kandidat til Folketinget.

- Det er helt evident, at det betyder endnu længere rejsetider. Endnu engang. Køge Bugt-banen bliver igen, igen den store taber, siger Morten Dahlin.

Han kalder DSB og BaneDanmark så elendige, at det halve kan være nok og vil forsøge at råbe transportminister Ole Birk Olesen (LA) op.

- Der bør være mere konkurrence til DSB. Får vi andre spillere ind på markedet, vil det betyde, at DSB skal oppe sig eller erstattes af noget mere effektivt, siger Morten Dahlin.

Han pendler selv fra Greve ind mod København og er træt af, at servicen bliver forringet, mens priserne samtidig stiger.

- Det hænger ikke sammen. Pendlerne må konstatere, at opgaven ikke bliver løst tilfredsstillende til stor gene for mange mennesker, siger Morten Dahlin.

Han peger på, at der i længere tid har været problemer med toglinjen fra Greve mod hovedstaden og længere ned gennem Køge Bugt.

- I sommers udskød DSB og Banedanmark renovationen af signalerne flere gange, og deadlines blev overskredet gang på gang, siger han.

I gårsdagens DAGBLADET forklarede DSB's informationschef, Tony Bispeskov, at ændringerne blandt andet sker for at sikre færre aflysninger.

Det er en forklaring, som Morten Dahlin næsten ikke kan lade være med at grine af.

- De aflyser jo tog i køreplanen. Det er fuldstændig absurd og svarer til, at postvæsenet ikke leverer post for at undgå, at kunderne brokker sig over for sen levering, siger Morten Dahlin.

Han er i det hele taget ikke meget for DSB's nye tiltag

Tony Bispeskov forklarer, at DSB har valgt en køreplan, der i højere grad tager højde for, at Banedanmark skal gennemføre det nødvendige vedligehold af skinnerne, men også det kritiserer Morten Dahlin.

- Det er spin. Der kommer længere rejsetider, og det er ærgerligt, at DSB ikke har mandsmod nok til at kigge Greve-borgerne i øjnene, siger Morten Dahlin.