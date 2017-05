DF: Tune Center er dødt

Partierne i byrådet i Greve er uenige om, hvad det vil betyde for Tune Center, hvis der gives mulighed for, at der kan komme en ny dagligvarebutik på Shell-grunden.

Greve - 14. maj 2017 kl. 11:31 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal der gives tilladelse til, at en dagligvarebutik kan åbne på Shell-grunden i Tune, eller vil det ødelægge Tune Center? Partierne er uenige.

Det ser ud til, at borgerne i Tune skal vænne sig til at få en ny indkøbsmulighed på den såkaldte Shell-grund. Det står klart efter en længere debat i byrådssalen.

- Jeg kan godt forstå, at man i Tune Nordøst siger, at der er langt op til Tune Center, sagde Henrik Stuckert (V), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Greve Kommune, der mener, at borgerne i Tune er blevet hørt om deres ønske i forbindelse med borgermøder.

Samtidig mener udvalgsformanden, at Tune ikke bare er en landsby, men en stor en af slagsen, og at der derfor er kunder nok til et nyt supermarked.

I forbindelse med behandlingen af et ønske om placeringen af en enkeltstående dagligvarebutik ved Tune Parkvej 7 og Lundevej 3 har Greve Kommune fået udarbejdet en detailhandelsanalyse for Tune. Den vurderer, at der er et selvstændigt lokalt opland til en enkeltstående dagligvarebutik i den nordøstlige del af Tune, og at det vil understøtte den igangværende boligudvikling i den del af Tune. Omvendt konkluderer analysen også, at det vil kunne påvirke udviklingsmulighederne for Tune Center i negativ retning.

Derfor ønsker Det Konservative Folkeparti, at der først bliver kigget på udviklingsmulighederne i det eksisterende center, før der bliver taget stilling til et nyt supermarked.

- Vi synes, at handlen skal bevares i Tune Center, lød det fra Brigitte Klintskov Jerkel (K).

Samme holdning har Niclas Bekker Poulsen fra Socialdemokratiet.

- Butikker er afhængige af, hvor der ligger supermarkeder. Andre typer butikker kan leve, hvor der også er dagligvarebutikker. Når supermarkeder flytter væk fra centret, pilles der også ved frisør, slagter, tøjforretning og andre ting. Vi skulle have lavet om på rækkefølgen, så vi spurgte, hvad der skulle ske med centret først, sagde han.

Stik modsatte melding kom fra Dansk Folkepartis Ina Birch.

- Det er synd for de ældre, at de skal okse op ad bakken for at købe ind. Centret er ødelagt for lang tid siden. Brugsen og de butikker, der ligger i centret, vil blive der. De ældre var glade for, at der var noget ved tankområdet, inden Shell lukkede, sagde hun.

Enhedslistens Carsten Oddershede mener, at det kan være negativt for Tune Center, hvis der kommer en ny dagligvarebutik. For eksempel er der blevet snakket om, at Netto muligvis er interesseret i at flytte ned på grunden og dermed rykke ud af centret.

- Når der opstår supermarkeder, tager folk ikke i lige så høj grad til det lokale center, og det gør det svært at opretholde lokale erhvervsdrivende, lød det fra ham.

På forhånd var der lagt op til, at sagen omkring en dagligvarebutik på Shell-grunden enten skulle sættes i bero, indtil udviklingsmulighederne for Tune Center er belyst, eller at der udarbejdes et nyt plangrundlag, der muliggør en dagligvarebutik på grunden. Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten stemte for at sætte sagen i bero, mens Liberal Alliance, Venstre og Dansk Folkeparti stemte for, at planerne om etablering af en dagligvarebutik videreudvikles.