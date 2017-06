Se billedserie Tirsdag aften var der allerede stor aktivitet ved de nye computere. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Computerspil skal styrke unges fællesskab

Greve - 22. juni 2017 kl. 15:54 Af Jane Aunsbjerg Villadsen

Der var begejstring i luften hos Café Ung i Tune tirsdag aften. Her var fem spritnye computere nemlig klar til at blive taget i brug. Café Ung er et tilbud, hvor de unge kan mødes for være sammen om at spise, snakke, se film og hygge sig - og nu kan de altså også være sammen om at spille computerspil, eller såkaldt E-sport, med de fem nyanskaffede computere samt skærme, som er støttet med 2.500 kroner af fondene bag Sjællandske Medier.

Idémændene bag det nye tiltag er Niclas Bekker Poulsen og Brian Bech Skovlund, som er stiftere af Café Ung. De lagde mærke til, at mange af de unge i lokalområdet interesserede sig for spil som Counter-Strike, og derfor spurgte de, om det var noget, som Café Ung kunne tage op.

- Der var flere af dem (de unge, red.), der nævnte, at der er rigtig mange, der sidder for sig selv derhjemme og spiller, og at det kunne være fedt at sidde og spille sammen med andre, forklarer Niclas Bekker Poulsen, der er også er lokalpolitisk aktiv som byrådsmedlem for Socialdemokraterne.

En af de unge, som sad ved computerne tirsdag aften, var 15-årige Emil Skovlund Andersen, som går i 9. klasse på Tune Skole. Han bruger meget af sin fritid på computerspil som Counter-Strike og League of Legends, og han glæder sig over muligheden for fremover at kunne spille i Café Ung.

- Nu har vi ikke prøvet at spille endnu. Vi er lige i gang med at downloade alt muligt, men jeg synes, det er fedt, at det er kommet nu, og jeg glæder mig til at spille, siger Emil Skovlund Andersen.

