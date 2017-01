Byråds-veteran genopstiller ikke

Efter 19 år i byrådet i Greve har Brian Hemmingsen fra Socialdemokratiet besluttet, at han ikke vil genopstille til kommunalvalget i november 2017. Pressefoto

Greve - 06. januar 2017

Et af de medlemmer, der har siddet længst tid i byrådet i Greve, træder ud af politik til næste år. Brian Hemmingsen har efter 19 år valgt at stoppe i lokalpolitik, når den nuværende valgperiode udløber til november 2017.

- Det har været nogle lange overvejelser, og jeg har vurderet, at det er tid til at prøve noget andet, siger Brian Hemmingsen, der blev valgt ind i 1997 og har været med lige siden.

En af de tungeste grunde til, at han har valgt ikke at genopstille, er udviklingen i den måde, politikerne i Greve samarbejder, fortæller han.

- Jeg er mest ked af det manglende samarbejde. Det, tror jeg, bliver ikke bedre efter et valg, og det er sørgeligt ved demokratiet. Jeg arbejder ikke med kantede overskrifter, men vil have en forretning til at køre og få udfordringerne løst. Konsensus er vigtigere end overskrifter, men det er ikke alle, der er enige i det, siger Brian Hemmingsen, der er den eneste i Socialdemokratiets byrådsgruppe, der ikke genopstiller.

Han mener, at der i de seneste 11 år har været samarbejdsvanskeligheder i byrådet. Da Brian Hemmingsen var formand for Miljø- og Teknikudvalget, forsøgte han at finde flertal, og siden er det blevet sværere, mener han.

- Jeg vil ikke være bitter, men i dag er der mere fokus på Christiansborg-politik end på at finde løsninger. Det må være frustrerende for de ansatte på rådhuset også, siger Brian Hemmingsen og uddyber på spørgsmålet om, hvad han vil huske tiden i byrådet for:

- Jeg har ikke skabt store monumenter. Jeg vil huske flertalsperioden, som jeg har siddet i. Det var en periode, som jeg kan være stolt af, siger han.

Henrik Klem Lassen (LA) har siddet i byråd med Brian Hemmingsen i de seneste tre år. Han roser Brian Hemmingsen.

- Han er faktadreven og vidende. Han stod fadder til projektet omkring Greve Midtby Center, og der var mange gode ting i det. Brian Hemmingsen har været en drivkraft i byudviklingen, hvor han har haft nogle visioner for byen, siger Henrik Klem Lassen.

Resten af Socialdemokratiets gruppe i Greves byråd genopstiller. Det betyder, at Niclas Bekker Poulsen, John T. Olsen, Bjarke Abel og Jette Andersen vil være at finde på kandidatlisten til valget.