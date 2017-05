Byrådet fik en madoverraskelse

Af Janus Spøhr Det var med et smil på læben og store øjne, at byrådsmedlemmerne smagte den mad, som 250 ældre borgere i Greve får leveret af Det Danske Madhus.

Normalt får byrådsmedlemmerne serveret klassisk dansk mad inden et byrådsmøde. Sådan var det ikke mandag aften, for her fik de 21 medlemmer mulighed for at smage på den omdiskuterede mad fra Det Danske Madhus.