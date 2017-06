Byråd lyttede til kritiske borgere

På det seneste byråd besluttede flertalsgruppen bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, at interesserede bydere på grunden må bygge i op til fire etagers højde ud mod motorvejen, hvis et byggeri kan fungere som et værn mod støjen fra motorvejen. Samtidig har de tre partier besluttet at sætte rammerne for, at der maksimalt må bygges i to etager ud mod Lillevangsvej for at undgå, at villaejerne i området bliver generet af skygger i deres have.