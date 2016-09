Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har lavet en budgetaftale for 2017. Den er Socialdemokraterne ikke med i, fordi dets ønsker ikke blev opfyldt, mens Det Konservative Folkeparti kritiserer forhandlingsforløbet.

Budgetforlig i Greve mellem V, DF og LA

Greve - 15. september 2016 kl. 13:46 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er fokus på kvalitet i undervisningen, ældreplejen og idræts- og foreningslivet i den aftale, der onsdag aften faldt på plads i aftalen, som Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er underskriver af.

- Vi er glade for alle vores børn og unge familier i Greve. Vi ved, at vores skoler er afgørende for, at børnefamilierne også bliver ved med at være glade for Greve. Derfor har vi afsat penge til at øge kvaliteten i undervisningen, ligesom vi prioriterer at renovere nedslidte skoler og daginstitutioner, siger Pernille Beckmann i en pressemeddelelse.

Førsteviceborgmester i Greve, Liselott Blixt (DF), fremhæver de ældres vilkår i Greve. Her er der fokus på forebyggende sundhedsarbejde, men der også er afsat penge til investeringer i ældreboliger og pleje for borgere med demens.

- Vores ældre har krav på en værdig alderdom, og derfor har vi prioriteret de ældre højt. siger hun.

Liberal Alliances byrådsmedlem i Greve, Henrik Klem Lassen, har fokus på erhvervslivets vilkår. Derfor er der i aftalen lavet en aftale om at sænke dækningsafgiften.

- I det hele taget skal Greve være attraktiv både for virksomheder og borgere. Et af vores største aktiver er jo stranden, og derfor har vi afsat penge til at udvikle nye metoder til arbejdet med strandrensning, siger han i en pressemeddelelse.

Kritik fra S og K

Mens smilene er brede hos de tre partier, der er med i aftalen, er begejstringen knapt så stor hos Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti.

- Vi har haft tre ønsker: Sænkning af undervisningstid, flere pædagoger i ydertimerne i institutionerne at bygge flere almene boliger. Det er ikke urimelige krav, men der er ikke fundet penge til det. Der er mange gode ting i de ting, jeg har set i aftalen, men jeg kan også se, at der er afsat penge til skattelettelser, og derfor undrer det mig, at der ikke var penge til nogle af vores forslag, siger Niclas Bekker Poulsen, der er Socialdemokratiets gruppeformand.

Han kalder forhandlingsforløbet rodet. Det samme gør Det Konservative Folkepartis gruppeformand i Greve, Hans Barlach.

- Forløbet har været rædselsfuldt. Normalt, når man forhandler og skilles klokken to om natten, mødes man næste dag. Her blev vi indkaldt enkeltvis pr. mail ugen efter. Det har også været svært at komme i kontakt med borgmesteren, siger han og understreger, at den første forhandlingsdag forløb fint.

Hans Barlach har ikke haft mulighed for at se budgetaftalen og kan derfor ikke kommentere på indholdet.

