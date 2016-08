Se billedserie Kernespillet er blevet grundigt testet af ledelseskonsulent Jeanette Hallundbæks kolleger i Vækstfabrik Greve. Foto: Jeanne Mikkelsen

Brætspil sætter kerneopgaven i fokus

Greve - 29. august 2016

Kernespillet er et nyt brætspil, som ledere kan bruge til at facilitere en dialog i en medarbejdergruppe om virksomhedens kerneopgave, og om hvordan den kan løses endnu bedre. Jeanette Hallundbæk, der ejer Hallundbæk Consult, har udviklet spilkonceptet, og hun har fra start oplevet en stor interesse for spillet.

- Ideen med spillet er at give lederne et nemt redskab til at få organisationen til at diskutere og styrke løsningen af kerneopgaven og herved skabe retning for hele organisationen, så tiden og ressourcerne bruges rigtigt. Når jeg er ude som konsulent eksempelvis i skoler og IT-virksomheder, ser jeg ofte, at medarbejderne er forvirrede og pressede, fordi kerneopgaven enten ikke er klart formuleret, eller fordi der ikke er en fælles forståelse af den. Medarbejderne får via den dialog, som kernespillet skaber, en klarhed over, mål og retning for arbejdet. Og de får også blandt andet diskuteret, hvordan de kan løse opgaverne mere effektivt, og de får udarbejdet en handleplan, fortæller ledelseskonsulent Jeanette Hallundbæk, der har 20 års professionel erfaring med coaching fra stillinger som HR-chef, HR-partner og projektleder i blandt andet Ældre Sagen, ATP, DJØF og SKAT.

En af de iværksættere fra Vækstfabrik Greve, der har givet Jeanette Hallundbæk feedback på udviklingen af spilkonceptet, er direktør og trivselscoach Lene Damkjær fra Damkjær Inspirer.

- Det har været spændende at følge udviklingen af spillet på tæt hold og bidrage med input. En af styrkerne ved spillet er, at det åbner op for en konstruktiv dialog på en ny måde. Det er nemt og intuitivt at gå til. Spørgsmålene sikrer, at spillerne forholder sig til konkrete udfordringer og ikke kun hyggesnakker men kommer i dybden med de enkelte områder. Dem, der ikke plejer at sige noget, kan ikke sidde og gemme sig. Via spillet kommer du rundt i alle hjørner og bliver klogere på, hvordan du selv og kollegerne arbejder med kerneopgaven både set fra et helikopterperspektiv og helt ned i detaljen. Samtidig genererer spillet ideer til konkrete handlinger, der gør en forskel i hverdagen, siger Lene Damkjær, der også har kontor i Vækstfabrik Greve i ErhvervsCentret.

Handling via dialog Kernespillet, der bygger på genkendelige elementer fra spil som Ludo og Trivial Persuit, har kun været på markedet siden maj, og planen er, at det skal oversættes til engelsk. Det er allerede blevet afprøvet og solgt til flere virksomheder, og flere er på vej. Blandt andet skal spillet bruges i Varde Kommune og Københavns Kommune. En af dem, der har gode erfaringer med at spille det nye spil, er en gruppe medarbejdere i Ballerup Kommune.

- Jeg kan helt klart anbefale Kernespillet, da det inviterer alle ind i en konkret og meningsfuld samtale om kerneopgaven. Medarbejderne følte sig hørt, og alle kom med nogle rigtig gode forslag til at forbedre vores arbejdsgange. De fik også italesat den enkeltes ansvar og rolle for løsningen af kerneopgaven på en konstruktiv måde for eksempel i forhold til koordineringen af opgaverne, forklarer køkkenchef Lise Teller fra Ballerup Kommune, og to af medarbejderne tilføjer:

- Det er befriende at diskutere et så kedeligt emne på en så sjov og underholdende måde. Tiden fløj afsted. Vi fik talt om det, som frustrerer i hverdagen samtidig med, at vi fandt ud af, at vi skal blive bedre til at anerkende hinanden, udtaler Louise Bøeck Larsen og Kristina Ditmar Israelsen.

Nogle af de emner, der berøres i Kernespillet, er: Hvad er vores styrker og svagheder, hvad er god service, hvordan kan vi arbejde mere effektivt, hvilke kompetencer og hvilken kultur kalder kerneopgaven på, hvordan kan vi forbedre kommunikationen, og hvad kan ledelsen gøre for at understøtte det gode arbejde med at løse kerneopgaven?

Man kan læse mere om Kernespillet på Kernespillet.dk, hvor man også kan købe det. Man er også velkommen til at kontakte Jeannette Hallundbæk, hvis man vil vide mere om spillet, på telefon 23 64 45 69 eller Jeanette@HallundbaekConsult.dk