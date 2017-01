Bornholm i vejen for Greve Billard

Greve Billard Klub skulle bruge 21 år, før det blev til et længe ønsket comeback i 1. division, landets næstbedste række efter ligaen. Her er det midtvejs i sæsonen efter otte spillerunder blevet til tre sejre og to nederlag og en plads lige under midten efter bornholmske Østermarie på fjerdepladsen i den syv hold store division.

Netop kampene mod Østermarie har været bekostelige for Greve, og søndag led holdet for anden gang nederlag uden kamp mod Østermarie. Officielt på hjemmebanen i Videnscentret på Hundige Allé, men reelt skulle kampen spilles på Bornholm.

- Vi kunne ikke møde op til den første kamp mod Østermarie på Bornholm søndag 29. september, da nogle af vore spillere ikke ville kunne nå hjem og møde på arbejde efter kampen. Det ville vi ikke ofre i sportens navn. Dermed blev vi ikke kun taberdømt uden kamp, men skulle ifølge reglementet, også spille på Bornholm i den anden kamp. Men situationen omkring arbejde har ikke ændret sig for os, så vi måtte melde afbud endnu en gang. Derfor de to kampe mod Østermarie uden spil, siger Lars Pedersen.

Han frygter dog ikke, at det kan komme til at koste nedrykning, til gengæld kommer det til at koste kassen, da afbud koster 1500 kroner per kamp plus ekstra udgifter.