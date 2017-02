Greves borgmester, Pernille Beckmann (V). Foto: Janus Spøhr

Borgmester taber retssag om lånte penge

Greve - 28. februar 2017 kl. 12:52 Af Janus Spøhr

Skyldig. Det er Retten i Roskildes dom i en sag, hvor et lån til en bil er omdrejningspunktet i en civilsag mod Greves borgmester, Pernille Beckmann (V), som er rejst af borgmesterens afdøde mors kæreste.

Her mener morens kæreste, Preben Liljeroth, at Pernille Beckmann skylder 62.500 kroner, som han aldrig har fået tilbage. Pernille Beckmann derimod mener ikke, at hun skylder penge til Preben Liljeroth.

Tirsdag middag faldt der dom i sagen, og her blev Pernille Beckmann altså dømt til at skulle betale 60.500 kroner og sagens omkostninger.

Sagens kerne handler om et lån til en bil, som Pernille Beckmann ikke havde økonomiske midler til at betale for omkring julen 2008. Derfor lånte hun 50.000 kroner af sin mor inden hendes død i 2009 og 62.500 kroner af Preben Liljerot, ifølge Preben Liljeroths forklaring. Penge, som han ikke mener, at han har fået igen. I retten har han forklaret, at han først bad om pengene i 2015, nogle år efter, at Pernille Beckmann skulle have lånt pengene, fordi han ikke fandt det passende at rejse spørgsmålet i forbindelse med dødsfaldet. Samtidig fremgår det af retsbogen, at der ikke er lavet et lånedokument, fordi Preben Liljeroth regnede med, at et lån i familien ikke behøvede et dokument, selv om Pernille Beckmann ifølge hans forklaring i retten havde bedt om det. Preben Liljeroth har forklaret i retten, at han havde foretrukket, at der var lavet et lånedokument.

Pernille Beckmann har i retten forklaret, at hun ved juletid i 2008 havde problemer med at komme omkring med tre små børn og derfor havde behov for en større bil. Derfor havde hun set sig lun på en Peugeot Partner sammen med sin daværende partner.

Bilen kostede omkring 100.000 kroner, efter at en anden bil var givet i bytte. Pernille Beckmann og samleveren havde ikke pengene, og derfor talte Pernille med moderen, om hun kunne hjælpe. Det ville moderen gerne. Moderen lovede at låne Pernille 50.000 kroner.

Det var dog ikke nok, men Pernille Beckmann forklarede, at resten blev finansieret ved, at der blev overført 62.500 kroner. Det fremgår ikke af retsbogen, hvem pengene blev overført til. Differencen op til de 100.000 kroner, derskulle betales, tror hun blev arbejdet af ved, at samleveren arbejde for bilforhandleren, hvor de købte bilen, og der så blev modregnet, men det er ikke noget, hun ved mere præcist om, forklarede hun i retten.

Pernille Beckmann har i forbindelse med lånet været i e-mailkontakt med Preben Liljeroth, fremgår det af retsbogen. Det skyldes, ifølge Pernille Beckmann, at moderen var helt ude afstand til at bruge en computer. Derfor bad moderen om, at hun skulle henvende sig til Preben, og det gjorde Pernille Beckmann, ifølge hendes forklaring. Pernille Beckmann har i retten forklaret, at moderen har fortalt hende, at i hvert fald de 5O.000 kroner stammer fra hende. Samtidig har Pernille Beckmann forklaret, at moderen har sagt, at hun eftergav restbeløbet, så hun ikke skulle tænke mere på det, efter der var betalt 2000 kroner.

Det beløb er overført til Preben Liljeroths konto, fordi det, ifølge Pernille Beckmanns forklaring, var det, moderen bad om. På dette tidspunkt var moderen på kontanthjælp, og pengene ville bliver modregnet, fremgår det af retsbogen.

Pernille Beckmanns mor var tidligere selvstændig og havde, ifølge retsbogen, penge liggende i kontanter i en bankboks.

Pernille Beckmanns bror har i retten forklaret, at deres mor flere gange har lånt penge til familiemedlemmerne - således også til ham.

Lån skal lidt i anførselstegn, fordi moderen betragtede det oftest reelt som et arveforskud således at forstå, at hun i princippet skulle have pengenetilbage, men ofte var det noget, hun eftergav hen ad vejen, lød forklaringen fra Jesper Beckmann i retten.