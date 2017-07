Se billedserie Chefkonsulent Monica Lea Christiansen har god grund til at smile. Det går nemlig »forrygende« med en ny ordning for tidsbestilling i borgerservice, som blev skudt i gang den 1. marts. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Borgerservice indførte nyt tiltag: Nu er de lange køer på retur

15. juli 2017
Af Jane Aunsbjerg Villadsen

»Forrygende«. Sådan beskriver chefkonsulent Monica Lea Christiansen den start, som en ny ordning med tidsbestilling i Greve Kommunes borgerservice har fået. Ordningen blev skudt i gang den 1. marts, og nye tal viser, at ventetiden er faldet sammenlignet med sidste år, samtidig med at borgerne generelt er godt tilfredse med den service, de får.

- På alle de tal, vi måler på, går det, lige som vi gerne vil have det. Ventetiden var det primære, vi gerne ville have ned. Før i tiden ventede borgerne i gennemsnit cirka 20 minutter på at komme til, når de troppede op i borgerservice. Nu - hvis man har bestilt en tid - kommer man som regel til før den tid, man har. Det vil sige, at hvis man melder sin ankomst 10 minutter før, kommer man til i løbet af et øjeblik, siger Monica Lea Christiansen.

Betjener sig selv Den nye ordning indebærer, at borgerne skal bestille en tid hos borgerservice tirsdag, onsdag og torsdag, mens det fortsat er muligt at møde op uden tidsbestilling mandag. Monica Lea Christiansen fortæller, at man også om mandagen har reduceret ventetiden sammenlignet med sidste år, efter den nye ordning blev indført. Ventetiden ligger i øjeblikket på omkring 14 minutter i gennemsnit om mandagen, hvor den før lå omkring de 20 minutter.

Når borgerne skal bestille en tid hos borgerservice, sker det enten via kommunens hjemmeside, greve.dk, telefonisk eller ved personligt fremmøde. Tallene viser, at langt størstedelen bestiller tid over nettet, hvor borgerne også bliver oplyst om de selvbetjeningsmuligheder, der findes. Det kan for eksempel være aktuelt, når man vil bestille nyt sundhedskort, skifte læge eller ændre sin folkeregisteradresse.

Netop det hænger formentlig sammen med, at kommunen nu kan se, at borgerservice modtager færre personlige henvendelser sammenlignet med samme periode sidste år.

- Vi tager det lidt som et tegn på, at folk faktisk godt kan betjene sig selv hjemmefra, siger Monica Lea Christiansen.

I marts 2017 var der for eksempel 1802 personlige henvendelser hos borgerservice sammenlignet med 2310 personlige henvendelser i marts 2016, hvilket svarer til et fald på 22 procent. I april skete der et tilsvarende fald på 31 procent sammenlignet med samme måned sidste år, og i maj lød faldet på 14 procent.

Mere ro, mindre støj For at undersøge, hvad borgerne synes om den nye ordning, har man lavet en spørgeskemaundersøgelse i uge 24, som fik 245 besvarelser. Den viser generelt en udbredt tilfredshed med den service, man har modtaget. Her svarer 218 for eksempel, at ventetiden var meget acceptabel, mens 238 svarede ja til, at de fik løst deres ærinde i borgerservice, og 236 betegnede den betjening, de fik, som meget god. 179 svarede, at det var nemt at bestille tid. Monica Lea Christiansen fortæller, at den nye ordning også har haft en positiv betydning for de kolleger, som betjener borgerne til daglig.

- De har meldt tilbage, at de synes, det er meget mere fredeligt ude i borgerservice, hvor borgerne bare kommer og går, når de lige har en tid. Før sad der rigtig mange og ventede, og der var et højt lydniveau, siger hun.

Foregangskommune I forbindelse med den nye ordning valgte man også at udvide åbningstiden tirsdag og torsdag, så der nu er åbent fra 7.30 til 18.00, og netop de tidlige morgentider samt de sene eftermiddagstider har vist sig at være meget populære, fortæller Monica Lea Christiansen.

Hun fortæller også, at andre kommuner har vist interesse for Greves erfaringer med tidsbestilling.

- De vil rigtig gerne vide, hvordan vi har gjort det her - så det tyder jo på, at vi er foregangskommune her i Greve, siger hun med et smil. Med den nye ordning har Greve Kommune forventet at spare omkring 250.000 kroner om året. Besparelsen hænger sammen med, at antallet af personlige henvendelser falder, hvis flere begynder at betjene sig selv på nettet.