Børnesøndag i Portalen

Portalen byder søndag 21. maj på to børnekoncerter for børn i forskellige aldre.

Man lægger ud klokken 10.30 med Babybandet, der leverer ny børnemusik i et forrygende show for børn i alderen 0-5 år. Babybandet spiller sange om de situationer, man har med sit barn - fra morgenritualer, bleskift, afslapning og spisetid til tandbørstning og puttetid. Der er sanglege til alle sangene, så de små både får en musikalsk og en motorisk oplevelse. Klokken 12 står musikerne igen klar, nu som Børnebanditterne, til en familiekoncert for børn over 5 år med festlig stemning og masser af bevægelse. Under titlen 'På Legepladsen' laver Børnebanditterne en koncert med og ikke kun for publikum, hvor alle må ud af fjerene, op af stolen og ud af starthullerne, en koncert der giver dagens motion, dagens dans, dagens grin, dagens fjolleri!