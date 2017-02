Der sker noget magisk, når børn og voksne sammen bevæger sig ind i fantasiverdenen og sammen laver historier. Det skete for nylig, da ?Prinsessen og Skrubtudsen? blev opført af ?Måle fortælleteater? ved Anette Jahn for Karlsvognens børn. Det er en selvejende institution med cirka 400 børn, der over to gange så teater på Langagergård

Børn så teater med ældre

For alle i Karlsvognen, både for børn og voksne, var det spændende at se historien blive opført. Lidt over et par hundrede børn havde fornøjelsen, og da forestillingen blev opført på Langagergård Plejecenter, havde flere af beboerne valgt at benytte sig af lejligheden til også at se opførelsen.