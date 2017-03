Børn og ældre slog katten af tønden

Der var budt op til nogle timers livsbekræftende sjov og ballade i mandags på Langagergård Plejecenter, som Forenede Care driver, i Karlslunde ved Greve, da Lillebo Børnehave og Åsagergård Børnehave var inviteret til fastelavnsfest. Medarbejderne i plejecenterets køkken havde bagt masser af fastelavnsboller, så plejecentrets personale undgik ballade, som man ellers traditionen tro synger i sangen "Fastelavn er mit navn". Og med 60 børn klædt festligt ud som alt fra Spiderman, Superman og Ninja Turtles til Pippi Langstrømpe, Pikachu og skeletter var det nok klogt, at køkkenet summede fra tidlig morgen med at bage boller med glasur på.

Lillebo Børnehave er Langagergårds Plejecenters "venskabs-børnehave", som ligger blot et stenkast fra plejecentret, og børnehaven kommer på besøg mindst en gang om ugen. Åsagergård Børnehaves lokaler er under renovation, og de opholder sig derfor i spejderhytten "Ørnereden", men da lokalerne oprindeligt ikke er bygget til at huse en hel børnehave, er der ikke plads til, at alle børnene kan spise frokost samtidig, og personalet på plejecentret har derfor tilbudt børnehaven, at de kan spise deres frokost dagligt på plejecentret.