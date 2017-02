Billeder: Nye maskiner prøvet af på stranden

Tirsdag formiddag kunne man igen se landbrugsmaskiner køre rundt på stranden i Greve, da kommunen endnu en gang var ude for at afprøve nye værktøjer til strandrensning.

Formålet er at finde en ny og mere effektiv metode til at fjerne og begrænse de store mængder tang og fedtemøg, der hvert år skyller op stranden med anseelige lugtgener til følge.

Ved tirsdagens forsøg var det en såkaldt høvender med tohjulet rotorrive, som blev prøvet af, sammen med en minibig ballepresser. Håbet var, at høvenderen kunne samle tangen i et spor på stranden, hvorefter ballepresseren kunne samle det op.

- Vi testede primært ballepresseren af en årsag, og det er, at der nederst sidder en såkaldt pickup, som er en slags roterende valse. Vi ville gerne se, om den kunne samle tangen op, siger Kaare Skjerning og forklarer, at metoden med pickuppen er værd at arbejde videre med, fordi den gør det nemmere at skille det sand, der følger med tangen, fra - og det er en fordel, fordi kommunen betaler per ton, når det opsamlede materiale skal køres væk til en aftager.