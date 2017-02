Lars Pedersen, der udover at være formand i Greve Billard Klub også er en dygtig aktiv spiller, kan blive den første GBK-spiller i en DM-slutrunde i keglebillard. Her ses han ved poolbordet. Arkivfoto Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Billardspiller klar til DM-semifinale

Greve - 26. februar 2017 kl. 17:50 Af Jørgen Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Greves formand har atter vist sig god med de runde kugler.

Lars Pedersen fra Greve Billard Klub (GBK) er således klar til semifinale-runden i DM i keglebillard, og han har ifølge klubbens PR-mand, Niels Hansen, en nogenlunde chance for som den første fra klubben at komme i finale-runden.

I kvartfinale-runden mødte Lars Pedersen den tidligere danske mester Thomas Bræck fra Vejby samt Kenneth Dahl Kendra fra Ringsted.

Thomas Bræck viste sig fra sin allerbedste side. Han lagde ud mod Lars Pedersen med 620 point og lukkede efterfølgende med de 180, han manglede. Mod Kenneth Dahl Kendra lukkede Thomas Bræck såmænd i første forsøg - altså uden at brænde en eneste gang undervejs.

Klassespil

Derefter skulle Lars Pedersen møde midtsjællænderen, og her viste GBK-spilleren klassespil, da han lukkede til 800 point i otte forsøg med blandt andet en serie på 324 undervejs. Han spillede med andre ord med et gennemsnit på 100.00 i den kamp.

Dermed er Lars Pedersen klar til semifinale-runden, hvor han den 11. marts skal til Asaa i Nordjylland.

Modstanderne er Lars Lænkholm fra Asaa, Erling K. Petersen fra Vejby og Lars Nielsen fra Ikast.

- Det er en rigtig god pulje - forstået på den måde, at her har Lars Pedersen en realistisk mulighed for at gå videre. Der er ingen af de andre tre, som kan spille på niveau med det, som Thomas Bræck lavede i kvartfinale-runden, siger GBKs PR-mand, Niels Hansen.

- Jeg siger ikke, at Lars Pedersen er favorit til at gå videre. Han kommer over med det mindste totalsnit af de fire i puljen, han er seedet som nummer fire, og han har det næstlaveste årssnit af de fire. Lars Nielsens årssnit er en smule mindre end Lars Pedersens. Men det er tre modstandere, som Lars Pedersen sagtens kan give kamp til stregen. Chancen er så absolut til stede, og den skal forfølges, siger Niels Hansen.

Hvis det lykkes for Lars Pedersen at gå videre, bliver han den første fra GBK, der opnår at komme i en DM-slutrunde i keglebillard.