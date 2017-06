Bilist fløjet til Rigshospitalet efter voldsom solouheld

Torsdag eftermiddag klokken 16.38 fik politiet anmeldelse om et solouheld på Tune Landevej. Ifølge vagtchefen hos Midt- og Vestsjællands Politi kørte en bil af ukendte årsager ind i et træ. Bilens fører formåede dog selv at stige ud af den totalskadede bil efter uheldet. Han blev efterfølgende transporteret til Rigshospitalet.

Politiet afventer svar omkring bilistens tilstand. Der er også blevet sent en bilinspektør til uheldsstedet for at kunne fastslå årsagen til ulykken.