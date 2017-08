Tre par, der bor på Greve Strandvej, har sendt et åbent brev til Greve Kommune, hvor de gør opmærksom på deres utilfredshed med, at der er lavet et såkaldt tangdepot i nærheden af deres boliger.

Beboere: Hvorfor skal der ligge tang foran vores hus?

Greve - 17. august 2017 kl. 09:21 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre par, som bor på Greve Strandvej, har skrevet et åbent brev til Greve Kommune, hvor de undrer sig over, at der skal ligge en tangbunke ved dem. Borgmesteren beklager og håber, at der kan findes en anden løsning.

Strandrensningen har i flere sommerhalvår været til debat i Greve. I år har kommunen forsøgt sig med nye måder at undgå tang, efter at byrådet har opprioriteret budgettet på dette område, så lokale og gæster kan færdes på stranden uden at blive overfaldet af irriterende tang.

Det tyder på at have haft en positiv effekt. Flere borgere har nemlig givet udtryk for, at situationen er bedre end længe. Det er dog ikke alle, der er lige begejstrede. Således har tre beboere i villaer på Greve Strandvej skrevet et åbent brev til kommunen, hvor de giver udtryk for deres ærgrelse over, at det opsamlede tang er endt i nærheden af deres villaer.

- Vi må indrømme, at begejstringen for jeres arbejde er dalet en smule, da vi forleden blev mødt af et tangbjerg ved badebroen ved Niels Pedersensvej. Tilbagemeldingen fra Teknisk Forvaltning var, at dette fremover er den nye opsamlingsplads, da området ved Mosede Havn ikke længere kan bruges, skriver de tre villabeboere i deres brev, efter at de har takket for, at strandrensningen virker.

Heri skriver de videre, at der er igangsat rydning af den lille sti og lagt store stålplader ned i sandet med henblik på, at lastbiler og traktorer kan komme frem og tilbage. Ydermere er P-pladsen på Strandvejen ud for stien "spærret" til samme formål, lyder det i brevet.

- Vi stiller os noget uforstående over for denne beslutning, da stien har adgang til badebro og offentligt toilet, og netop dette område har ikke haft tang hele sommeren, så derfor virker det meningsløst at lægge "depotet" her, skriver underskriverne af brevet.

Borgmester i Greve, Pernille Beckmann (V), forstår villaejernes frustration. Hun forklarer, at årsagen til depotet ved Niels Pedersensvej i stedet for ved Mosede Havn, hvor det tidligere er blevet afsat, er, at der gennem længere tid har været problemer med netop området omkring Mosede Havn.

