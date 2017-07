Hans Barlach, forhenværende borgmester i Greve, retter skarp kritik af Greves nuværende borgmester, Pernille Beckmann. Han mener ikke, at der er styr på økonomien, mens hun skyder tilbage og siger, at Barlach efterlod et stort efterslæb på kommunens ejendomme, da han forlod borgmesterposten. Foto: Kenn Thomsen

Barlach retter kritik af Beckmann

Greve - 13. juli 2017 kl. 14:12 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

12,5 millioner kroner for meget lån i 2016 og en kassebeholdning, der er svundet med 29 millioner kroner fra 2015 til 2016. Det er hovedessensen i den kritik, som Hans Barlach retter mod Pernille Beckmann og resten af flertalsgruppen i Greves byråd.

Det er ikke første gang, at Hans Barlach rejser spørgsmålet om økonomien i Greve Kommune. Senest gjorde han det på byrådsmødet den 1. maj, hvor regnskabet for 2016 skulle tages til revision. Her sagde han, at 'pengene fosser ud af kassen'. Kommunen bekræfter over for Hans Barlach i et svar, som avisen er i besiddelse af, at de 12,5 millioner kroner 'for meget' er optaget. 'Det skyldes primært en lavere anlægsgennemførselsprocent end forventet,' lyder svaret.

- Det er uheldigt, at der ikke er bedre styr på det, siger Hans Barlach.

Hans Barlach har også bedt kommunen bekræfte, at kommunen i fjor brugte 29 millioner kroner af kassebeholdningen, og også det har kommunen bekræftet. Her lyder svaret, at det 'primært skyldes finansforskydninger, hvor for eksempel forskydninger mellem årene og forskydninger i gæld konteres. Man kan således ikke direkte udlede, at pengene er brugt.' Som et eksempel nævnes betalingen for Hedelunden på 36 millioner kroner, som først tilfaldt kommunen primo 2017, men var budgetteret i 2016.

- Der er faresignaler. Vi kan ikke købe mere, hvis der kommer et godt tilbud, siger Hans Barlach og peger på, at 'et godt tilbud' for eksempel opstod, da Greve Kommune købte belysningsanlægget tilbage.

Beckmann skyder tilbage

Borgmester Pernille Beckmann mener ikke, at der er økonomiske problemer i Greve Kommune. Blandt andet henviser hun til den såkaldte gennemsnitlige likviditet, som i slutningen af 2016 var på over 200 millioner kroner. Den gennemsnitlige likviditet er det tal, som Økonomi- og Indenrigsministeriet måler efter, når de kigger kommunernes økonomi efter i sømmene, og den har ikke givet anledning til, at ministeriet har kontaktet Greve Kommune.

Det anerkender Hans Barlach, men han mener, at den gennemsnitlige likviditet ikke siger meget andet end at der ligger ubetalte regninger.

- Enhver virksomhedsejer ved, at man altid skal have penge i kassen, siger Hans Barlach.

Kritikken er ikke ny for Pernille Beckmann, som fortæller, at hun er 'træt af at høre på det'.

- Jeg synes, at Hans Barlach skal kigge på sit eget virke. Han har sovet i timen som borgmester (fra 2006-2014, red.). Det er supernemt at stå i spidsen for en prangende kassebeholdning, hvis der er hul i taget på skolerne. Han skal komme ind i kampen og kigge på efterslæbbet på kommunens skoler. Jeg synes, at han bør være med til at finde løsninger på, hvordan der bliver lavet rammer, som vi kan være bekendt over for vores børn i 2017, siger Pernille Beckmann og henviser til, at Hedelyskolen blandt andet har været ramt af PCB, som ifølge borgmesteren har kostet over 90 millioner kroner at få bugt med.

- Greve har en sund økonomi, men vi er udfordret, fordi skoler og bygninger ser ud, som de gør. Anlægsbehovet er stort, og det presser økonomien, siger Pernille Beckmann.