Auktion over ydelser og tjenester

Projekt Auktion foregår kl. 12.00 i Karlslunde Strandkirke og går ud på, at folk fra Strandkirkens menighed på forhånd har sat en masse ydelser på højkant. Auktionarius vil sælge disse til højstbydende. Det drejer sig om alt lige fra "et par timers sprogundervisning" til "3 timers håndværksarbejde", og man kan også byde på en hel dessert-buffet til 15 personer samt "reparation af tøj eller syning af puder". "Faktisk er der også sat en uge i sommerhus i Skagen på højkant, og dette tilbud skal der nok skal blive rift om", fortæller auktionarius Søren Hartig, som glæder sig til dagen og forløbet, som forventes at vare et par timer med lidt godt til ganen undervejs. Over 60 ydelser vil der kunne bydes på, og efter at man har købt en ydelse, får man udstedt et gavebevis, for at køber og sælger kan kontakte hinanden vedrørende levering af den købte ydelse. På Strandkirkens hjemmeside www.strandkirken.dk kan man bladre i et katalog som indeholder de udbudte ydelser, og her fremgår det også, at skulle man være forhindret i at komme på selve dagen, kan man på forhånd afgive sit bud til auktionarius ved at sende ham en mail senest lørdag kl. 18.00. Alt salg fra auktionen går til kirkens forening; Strandkirkefællesskabet, som hvert år uddeler penge til arbejdet i sognet blandt de ældre og arbejdet med sognets flygtninge.