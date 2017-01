Alan Rønn er vokset op i Mosede i en tid, hvor der nu og da var ballade i Greve. Med den baggrund og med historier om folk, som til tider føler sig utrygge i natbusser, taxier eller på turen hjem fra stationen, fik Alan ideen om Faver. Her er Allan Rønn med sin ni-årige datter Cecilie. Privatfoto

App vil følge dig trygt hjem

Greve - 06. januar 2017

Det er ikke alle, der føler sig trygge hele vejen hjem fra byen, når de begiver sig på vej gennem mørket. Derfor kan du nu hente en ny app, som kan følge dig hjem. Navnet er Faver, en sammentrækning af 'familie' og 'venner', og tanken bag er tryghed, fortæller manden bag, Alan Rønn:

- Hele tanken bag Faver er, at man skal kunne komme godt og trygt hjem. Faver er en digital ven, som holder øje med dig og giver dit netværk besked, hvis noget uventet skulle ske. Ved at lade netværket tale sammen gennem appen kan alle sikre sig, at hjælpen når frem så hurtigt som muligt, hvis det skulle være nødvendigt. Det skulle gerne give en ekstra tryghed, hvad end man er forælder, ung eller som mig bare gerne vil hjem i god behold, siger Alan Rønn.

Appen fungerer meget enkelt. Du aktiverer Faver og holder din finger på skærmen, som slukker, mens du holder tjenesten aktiveret. Slipper du skærmen, har du fem sekunder til at indtaste din kode. Gør du ikke det, får dit netværk straks besked om, at du har aktiveret et nødråb, og netværket får også besked om, hvor du befinder dig. Dermed kan dine venner og familie komme dig til undsætning, hvis du skulle være faldet om, eller andet skulle være sket. Alan Rønn forklarer ideen bag således:

- Som enhver far gruer jeg selvfølgelig en smule for den dag, hvor min datter skal i gang med det ungdomsliv, jeg selv har levet. I min spæde ungdom var der hverken mobiltelefoner eller apps, som kunne give besked, hvis uheldet var ude, og derfor tænkte jeg, hvordan jeg som forælder kunne få ro i maven, når min datter skal til at begive sig hjem på egen hånd. Derfor er Faver designet ud fra, hvilke bekymringer jeg selv har gjort mig, og nu er vi så langt i udviklingen af appen, at den kan bruges fuldt ud, fortæller Alan Rønn.

Med et job som elektriker har Alan Rønn ikke selv forstand på udvikling af apps, så derfor har firmaet Chinasoft fået lov til at stå for selve udviklingen.

Appen kan bruges gratis, og der kan tilkøbes funktioner for blot otte kroner årligt. Prissætningen var nem at finde frem til, forklarer Alan Rønn.

- Det var jo egentlig blot et projekt til min egen familie til at starte med, men hvis andre kan nyde godt af Faver, er det jo kun optimalt. Og jeg vil hellere se mange familier have glæde af appen end få, som har råd til at betale i dyre domme. Ud fra det synspunkt tænkte jeg, at otte kroner om året er noget, alle kan overkomme, og hvis det giver de unge en tryg tur hjem fra byen, så er jeg tilfreds, slutter Alan Rønn.

Appen kan hentes i både Google Play og App Store.