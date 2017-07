Se billedserie - Det er et sats og benhårdt arbejde. Det er ikke et 37 timers job, men det er sjovt at være med til at skabe noget fra bunden, og det var fantastisk at gå i luften, siger Tine Vestergaard, der forklarer, at Apopro bruger Facebook som et vigtigt markedsføringsredskab. Foto: Janus Spøhr

Apoteket er kommet hjem i stuen

Af Janus Spøhr

Greve-virksomheden Apopros to stiftere var kollegaer, da de fik en innovativ idé. Nu vil de reducere fejlmedicinering af ældre.

Tine Vestergaard er farmaceut, og Martin Glesner har en it-baggrund. De fik for små to år siden en idé til at skabe Danmarks første datadrevne onlineapotek, og efter hårdt arbejde er virksomheden Apopro nu en realitet. Kort sagt går onlineapoteket ud på, at man kan bestille medicin på apopro.dk, og hvis man gør det inden klokken 12, får man varerne leveret dagen efter. Man kan købe de samme præparater, som man kan købe på apoteket.

- Du får apoteket hjem i din stue, siger Tine Vestergaard, da avisen besøger virksomheden i Greve.

Her sidder der i alt ni fastansatte medarbejdere, der blandt andet skal være med til at rådgive borgere om, hvilken medicin, de skal købe, når de for eksempel har ondt i hovedet. Kunder kan enten få vejledning via telefon, chat eller videochat i store dele af døgnet, og netop det åbner, ifølge Tine Vestergaard, nogle muligheder, som fysiske apoteker ikke har.

- Vi er åbent døgnet rundt, siger hun og forklarer, at en anden fordel for borgerne er, at et onlineapotek giver mulighed for, at Apopro kan lagre og bruge data til borgernes fordel.

- På et fysisk apotek kan man snakke med to forskellige, som ikke ved, hvad man har snakket med den anden part om. Med vores virksomhed kan man opsamle data og på den måde bedre vejlede kunderne, fordi vi kommer til at kende, siger Tine Vestergaard.

Netop det med, at Apopro bruger data, der er krypteret, giver, ifølge hende, mulighed for at nedbringe de 15 til 40 procent ældre, som bliver fejlmedicineret.

- Fordi vi kender kunderne godt. De danske apoteker rummer en enorm viden, der er bundet op på den enkelte farmaceut på det lokale apotek. Det er problematisk, fordi viden om korrekt indtag af medicin og bivirkninger ikke systematisk bliver videreformidlet til borgerne. Der har vi en fordel, siger Tine Vestergaard, der forklarer, at dataen, forudsat deres samtykke, stammer fra kunderne, og den tilgængelige information om borgerne, som apotekerne har i forvejen.

