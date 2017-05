Dagens hemmelige gæst Bertel Haarder i gemytligt selskab med Sven Edelmann og Tune IFs nye hovedformand Pauli Christensen til højre. Bagved ses DGI Midt- og Vestsjællands formand og nytilflytter til Tune Bruno Hansen. Foto: Steffen Kristiansen

Afsked med enestående hovedformand

Op mod 300 deltog i Tune IFs afskedsreception for tidligere hovedformand Sven Edelmann tirsdag. Blandt dem var Bertel Haarder, der kom som den hemmelige gæst kom med opfordring til at indstille hovedpersonen til Kulturministeriets Idrætspris.

- Du er helt enestående. Det er derfor, jeg er kommet.

Sådan begrundede folketingsmedlem og minister i adskillige regeringer senest som Kirke- og Kulturminister, Bertel Haarder (V), sin tilstedeværelse som dagens »hemmelige gæst« tirsdag i Tunehallerne. Anledningen var, at Tune Idrætsforening holdt afskedsreception for sin hovedformand gennem 30 år, Sven Edelmann, der stoppede planmæssigt på formandsposten dagen før på den ordinære generalforsamling.

At Sven Edelmann har gjort sig bemærket også ud over kommunegrænsen er en kendsgerning for langt de fleste. Som hovedregel for sit visionære virke, der gennem de seneste 30 år har fordoblet den flerstrengede idrætsklubs medlemstal til 4500, men også for blå mærkerr hos de, der synes at hans ledelsesstil har været lidt vel kontant og egenrådig.

Det overordnede indtryk, som den snart 80-årige tidligere hovedformand efterlader sig, er dog enestående særklasse, hvad Bertel Haarder og op mod 300 andre gæster ønskede at takke ham for ved afskedsreceptionen, hvor det det overfyldte gavebords dimension ekstralangt kun med besvær rakte til formålet.

Bertel Haarder betegnede videre Sven Edelmann som en legende, og fortalte, at han havde opfordret DGI til at indstille ham og/eller Tune Idrætsforening til Kulturministeriets Idrætspris, der uddeles til december.

- Desværre er jeg jo ikke selv kulturminister. Hvis jeg havde været det, havde jeg nok også været inhabil. Det skal jo gå rigtigt til, så jeg krydser i stedet fingre for det brev, jeg har sendt til DGI, at de i det mindste i vil tænke over muligheden, sagde Bertel Haarder og fortsatte:

- Du kører videre. Det har jeg en kæmpe respekt for. Tak for alt, hvad du har gjort og for alt, hvad du vil gøre fra nu af i de nye ting, du har fundet på og vil blive ved med at finde på. De 30 år, du har været i spidsen her er åbenbart ikke nok. Nu er du blevet formand for lokalrådet, og ikke nok med det, så har du startet »Vores Tune«. Nu bliver der hedt på Rådhuset. De troede lige, de var sluppet af med dig, men nej, du slås videre for den lokale sammenhæng, hvor du har været førstemand i så mange år, sagde Bertel Haarder.

Ingen pensionist

Fra hovedpersonen selv var der da heller ikke noget umiddelbart ønske om at trappe ned.

- Til jer allesammen vil jeg godt takke for en fantastisk og lærerig rejse. Jeg er godt nok stoppet som hovedformand, men jeg er ikke gået på pension, forsikrede Sven Edelmann.

Blandt de mange gæster var den nyligt valgte formand for DGI Midt- og Vestsjælland Bruno L. Hansen, der forholdsvis nyligt er flyttet til Tune. Han og familien tilbringer allerede en del tid i Tune IF som medlemmer.

- Jeg er stolt over at kunne fortælle, at vi i byen har en forening, der gør det så godt. DGI har stor lyst til at samarbejde med Tune IF, sagde Bruno Larsen.

Fra kommunen var blandt andre borgmester Pernille Beckmann(V) mødt op med lykønskninger til Tunes usynlige borgmester, som var hendes uofficielle titel til Sven Edelmann.

- Du har gjort et kæmpearbejde, der nærmest handler om, at gøre Tune til Greves Paradis på idrætsområdet, sagde Pernille Beckmann i sin tale, og tilføjede, at han som hovedformand kunne være irriterende velforberedt.

- Men sådan er mennesker, der vil forandre. Det er godt. Du påtager dig et stort samfundsansvar. Tak fordi, du gad være irriterende, tak for god sparring og god tone, sagde Pernille Beckmann, der dog også lidt drillende kunne fastslå, at Sven Edelmann fortsat manglede en svømmehal i Tune.

- Og hvad men en togstation. Det må vel også snart komme på ønskelisten.

Københavnersnude

Receptionens humoristiske indslag stod æresmedlem og tidligere formand for Tunehallerne med mere Aage Nielsen for.

Han var én af de første dengang traditionelle Tune IF ledere, der stiftede bekendtskab med den tilflyttede og frembrusende københavnersnude.

- Din stil var ikke altid lige diplomatisk. Faktisk kunne du være ret grov i munden, og så indførte du begrebet »visioner for fremtiden«. Vi i ledelsen var lidt usikre. Hvad mente du egentlig. Vi var jo egentlig ganske godt tilfredse med at have en plan lidt i Olsenbanden stilen. Så satte du billeder på med en kaptajn og et stort skib, der skulle styres. Fint nok, men dine visioner var ikke altid lige klare, som dengang, du ville have badmintons førstehold i sjællandsserien på fastsat tid. Det ville så lige kræve tre oprykninger på to år. Det er 40 år siden, det skete, og førsteholdet er i øvrigt fortsat ikke nået op i sjællandsserien, sagde Aage Nielsen.

Nu gælder det så lokalrådet, og også her har man fået et kvikfix af Sven Edelmann.

- Ved generalforsamlingen i april havde vi 300 medlemmer. Du blev valgt som formand, og tak skal du have, hvor der så skete noget. Masser af mails, og så har du bebudet, at lokalrådet vil komme op på 1000 medlemmer inden årets udgang, fortalte lokalrådets kasserer Svend Erik Stampe.

Så var der ellers festligt samvær med fællessang om Tune kammerater og kædedans som så mange gange før i Sven Edelmanns formandsperiode.