Bliv medlem af Gospelkoret Grace. Onsdag den 18. januar 2017 kl. 19.30 starter en ny sæson for Gospelkoret Grace og har du lyst til at snuse til, hvad det vil sige at synge gospel og måske blive kormedlem, så er du hjertelig velkommen til åbent hus i Karlslunde Strandkirke.

Åbent hus i Gospelkoret Grace

Greve - 10. januar 2017 kl. 05:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gospelkoret Grace består af ca. 60 personer, der synger gospel, som det synges i kirker i blandt andet USA. Koret har et stort repertoire og synger firstemmigt. Du behøver ikke at have korerfaring, men det forventes, at kormedlemmer kan synge rent. Dog er nodekendskab ikke nødvendigt, og der er ingen optagelsesprøve.

Gospelkoret Grace blev dannet i 1995 af den meget erfarne og musikkyndige Peter Steinvig, som er kirkens organist dengang som nu, og kordirigent Trine Halse, som er uddannet musik- og sangstemmepædagog.

Det er et meget rutineret, aktivt og socialt kor, der synger ved både store koncerter i for eksempel Tivoli på Plænen samt ved mindre private arrangementer. Koret bookes blandet andet flittigt af både privatpersoner og foreninger til at synge ved både bryllupper, begravelser, fødselsdage og andre private fester samt giver koncerter i eksempelvis Ældresagen, Plejecentret Langagergård og i fængsler. Typisk er der 10-20 arrangementer årligt af forskellig slags.

Koret har også sunget udenfor landets grænser og var således på koncertturné i både USA og Tyskland, på Island og senest i England i september 2016, hvor koret gav koncert i Canterbury Cathedral med stor succes. Koret medvirker desuden i faste årlige arrangementer som for eksempel Nytårskoncert i Johanneskirken, påskegudstjeneste i Karlslunde Strandkirke, "Pinse på Herrens mark" på Mosede Fort, cafégudstjenester, samt julekoncert sammen med et ungdomskor og julegudstjenester Juleaftensdag. Endelig er koret medarrangør af store gospelfestivaler som for eksempel Copenhagen Gospel Festival (CGF).

Korets ugentlige øveaften foregår i Karlslunde Strandkirke hver onsdag aften kl. 19.30-21.45.