Åben it-café på Greve Bibliotek

Efteråret er kommet, og det betyder, at der igen er kommet gang i it-caféerne på Greve Bibliotek, som har været et tilbud til Greve Kommunes borgere gennem godt seks år.

Her sidder frivillige parate til at hjælpe, så man kan få lært at bruge sin pc, tablet eller smartphone. Det kan være på det allerførste begynderniveau, eller hvis man blot har en enkelt ting, man har brug for hjælp og vejledning til at løse. Det kan være, man har brug for hjælp til det tekniske eller til brugen af det digitale Danmark på Borger.dk, Sundhed.dk eller Skat.