4,7 millioner til demensområdet

Greve - 11. september 2017 kl. 12:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Medarbejdere i Greve Kommune, som til daglig yder pleje og omsorg for borgere med demens, bliver i den kommende tid endnu klogere på demenssygdommen. Det står klart, efter Greve Kommune netop har fået tildelt 4,7 millioner kroner af Sundhedsstyrelsen til at løfte kompetencerne på området.

Helt konkret skal alle relevante medarbejderne på ældreområdet deltage i et forløb over to år, hvor de skal lære at omsætte viden til praksis, så det giver mening for den enkelte medarbejder i forhold til dagligdagens arbejde. Målet er at øge livskvaliteten for mennesker med en demenssygdom eller med symptomer på en demenssygdom.

- Vi gør det i forvejen rigtig godt på demensområdet i Greve. Og vi er for ganske nyligt blevet udnævnt til demensvenlig kommune. Men vi skal fortsætte det gode arbejde. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu har fået midler til at blive endnu klogere på demens til gavn for borgerne, udtaler Liselott Blixt (DF), som er formand for social- og sundhedsudvalget i Greve.

Ifølge den nyeste befolkningsprognose forventes antallet af demente i kommunen at stige med 114 procent frem mod 2040. Et kompetenceløft skal sikre, at Greve Kommune er bedst muligt rustet til at tage sig af den voksende andel af demente i kommunen.

Greve Kommune forventer, at forløbet går i gang her i efteråret - 1. oktober 2017 - og at det løber frem til 30. november 2019.