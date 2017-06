22-årig Greve-spiller spændt på VM-deltagelse

- Det er meget glædeligt, at vi kan give de unge spillere den mulighed at komme med til et VM. Det er et vigtigt skridt i deres udvikling, hvor de får chancen for at samle unik erfaring, og et tegn på, at de allerede er på rette vej, siger Jens Meibom, sportschef i Badminton Danmark.