18-årig røvet af tre unge mænd

Mandag klokken 16.17 anmeldte en 18-årig mand fra Valby, at han og en kammerat natten til mandag i tidsrummet mellem klokken 01.00 og 02.00 gik på en sti ved Frydenhøj Alle i Greve, da de blev udsat for et røveri.

Greve: De havde mødt tre fremmede, unge mænd, som havde truet dem til at udlevere deres koder til netbank på deres mobiltelefoner og efterfølgende ved vold fået oplyst koden til deres dankort, således at de kunne hæve indestående på deres bankkonti. De to var blevet holdt tilbage, indtil kontanthævningen var gennemført, så røverne var sikre på, at de havde oplyst de korrekte koder. Anmelderen havde fået hævet 6.000 kroner uberettiget og var blevet slået flere gange i hovedet med knytnæveslaget under røveriet. De tre røvere forsvandt efterfølgende på en sort knallert uden nummerplade i ukendt retning. De tre mistænke blev beskrevet som: A: Mand, 16 - 17 år, ca. 165 cm, spinkel af bygning, brun hudfarve, sort hår, mellemøstlig udseende og talte dansk med accent, iført: Nike jakke med hvide striber på ærmerne, navy blå bukser af mærket Nike ligeledes med hvide striber og et par Adidas sko af modellen Yeecy; B: Mand, 18 - 19 år, ca. 180 cm, muskuløs af bygning, brun hudfarve, sort hår, mellemøstlig udseende og talte dansk med accent, iført: Sort hættetrøje, sorte bukser, sorte sko, sorte handsker, og C: mand, 18 - 19 år, ca. 180 cm, spinkel af bygning, brun hudfarve, sort hår, mellemøstlig udseende og talte dansk med accent, iført: Sort tøj og hvide sko. Politiet forsøger nu at få identificeret de tre mistænkte med henblik på strafferetlig forfølgning i sagen.