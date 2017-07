15 DM-medaljer til Boule Hedebo

Øvrige medaljer til Boule Hedebo blev vundet af: Anders Erlandsen: Én guld og to bronze. Morten Per Laursen: To guld og én sølv. Christian Andersen-Nielsen: Én sølv. Morten Junge: To sølv og én bronze. Morten Saxild Hansen: To bronze. Maria Saxild Laursen og Tanja Gromada vinder guld i dametriple sammen med Camilla Svensson fra Star Master i Solrød. Maria Saxild Laursen bronze i mixeddouble. Karin Lunau og Susanne Nielsen guld i damedouble. Henrik Sele: Én bronze. Veteran herretriple: Glen Bernstien og Rachid Reane guld. Geert Bothman og Torsten Johnsen sølv.