- Vi spillede udenom dem som var det kegler

- Vi vandt, vi er mestrene. Sådan lød det blandt flere af eleverne i sjetteklasserne, da de fredag kom ind i festsalen på Strandskolen. Her skulle de have overrakt en pokal og et diplom af Greves borgmester, Pernille Beckmann (V).

Ifølge borgmesteren er sejren med til at gøre Greve til et lidt bedre sted at være.

- Hver morgen får jeg mails med medieomtale af Greve, og her kan jeg se, at I er blevet nævnt i mange medier, så I har været med til at sætte Greve på landkortet. Det kan få andre til at tænke, at der vil de gerne bo, lød det fra Pernille Beckmann i en fyldt festsal, hvor mange andre klasser var mødt op for at klappe af guldvinderne.