Se billedserie John T. Olsen, ejendomsinspektør i Gersagerparken og Grønlykkeparken, mener, at den almene boligforening har et ansvar for at hjælpe beboerne på vej, hvis de for eksempel har nogle udfordringer rent uddannelsesmæssigt. Foto: Janus Spøhr

Send til din ven. X Artiklen: - Vi skal være med til at løfte de unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Vi skal være med til at løfte de unge

Greve - 01. juli 2017 kl. 09:30 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nævn ordet Hundige, og nogle mennesker vil tænke på ghettoer og sociale problemer.

I Gersagerparken arbejder de med at gøre op med det ry ved blandt andet at tage et ansvar for, at nogle af beboerne får et skub i den rigtige retning ved for eksempel at tage tage unge mennesker i praktik eller lære.

- Jeg har i mange år haft et samarbejde med Greve Produktionsskole, hvor der er en linje, der hedder ejendomstekniker. Unge har været der i to gange seks uger. Vi føler, at vi har et socialt ansvar for at gøre nogle ting for at hjælpe unge, der kan have det svært. Hvis vi ikke hjælper dem, kommer de til at hænge på kommunens budget resten af livet.

Vi har som boligforening nogle forpligtelser i forhold til at løfte samfundet, for det er dem, der skal være med til at betale min generations pension, siger John T. Olsen, der er ejendomsinspektør i Gersagerparken, Greve Kommunes største almene boligbyggeri med 2500 beboere, og Grønlykkeparken, der også ligger i Hundige.

Han erkender, at der en gang imellem kan være problemer. Når der er det, forsøger han at gå dialogens vej i stedet for at komme med bål og brand.

- Når der er nogle udfordringer, går jeg op til beboerne og taler med dem. Det med at komme med bål og brand virker ikke altid, for der kan komme en trodsreaktion. De fleste har en forståelse for, at der skal være en dialog om udfordringerne, siger ejendomsinspektøren.

Han har været ansat i 13 år og har derfor fulgt udviklingen, Gersagerparken har været igennem. For eksempel er de grå facader gjort mere imødekommende med gule og røde mursten, mens stierne er gjort mere åbne i samarbejde mellem arkitekter og politi for at skabe tryghed.

Da avisen er på besøg i Gersagerparken en torsdag formiddag, er der livlig aktivitet omkring petanquebanerne. Det er ikke den eneste aktivitet, som beboerne samles om. For eksempel er der også en seniorklub og modeljernbaneklub, som samler beboerne om fritidsaktiviteter.

Læs mere i DAGBLADET lørdag og Sydkysten Syd i næste uge.