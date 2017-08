- Jeg tager gerne mindst 20 år mere

Det var ikke helt uden betænkninger, at hun overtog frisørsalonen Your Hairstyle på Mosede Strandvej 25 for nogle år siden. Godt nok havde det ligget længe i kortene, at Kristina Holme skulle overtage moderens salon, men én ting var afgørende. Moderen havde kørt salonen med et koncept uden tidsbestilling, og det var et krav for at datteren kunne overtage salonen, at konceptet uden tidsbestilling kørte videre.