- Jeg kendte ikke til, at der også er et liv om dagen

Det var en stor omvæltning, da 57-årige Mette Christensen for 10 år siden sagde farvel til arbejdsmarkedet. Her forlod hun sit job som assistent inden for kontorarbejde i Danske Bank og blev førtidspensionist.

- Det var hårdt, fordi mine jævnaldrende var på arbejdsmarkedet, og jeg skulle til at opfinde nogle nye ting at lave. Jeg havde jo regnet med, at jeg skulle arbejde, til jeg var 70, og have det sociale, man har med sine kolleger. Det havde jeg lige pludselig ikke, siger Mette Christensen, som i dag er blevet en del af Blixen Klubben i Greve.

- Det var svært. Jeg kendte ikke til, at der også er et liv om dagen.

Også 66-årige Bente Sølvsten, et andet af Blixen Klubbens medlemmer, fortæller, at det krævede tilvænning at sige farvel til hverdagen på arbejdsmarkedet efter en lang karriere, hvor hun som økonom havde arbejdet 33 år i Konkurrence- og Forbrugerstyrelse og til sidst halvandet år på RUC.

Især var det svært ikke at have den samme grad af socialt samvær i hverdagen.

- Jeg er et snakkehoved og et socialt menneske, så jeg bliver skør i bolden, hvis ikke jeg kommer ud og er sammen med nogen, forklarer hun.

Hverken Bente Sølvsten eller Mette Christensen mangler ting at lave i hverdagen. Bente Sølvsten laver for eksempel en masse håndarbejde og synger i kor, mens Mette Christensen blandt andet går til gymnastik og banko og er formand for Greve Frimærkeklub.

Men de er enige om, at det giver dem noget ekstra at komme i Blixen Klubben. Mette Christensen fremhæver de mange foredrag og udflugterne, som hun har været på med klubben.

- Det har bare været så godt at komme ud og opleve noget sammen med andre. Nu er det ikke, fordi at jeg ikke har en mand, men han er mest til matriklen, han bor på. Jeg vil gerne ud at opleve noget, og det kommer jeg altså med Blixen Klubben.

Bente Sølvsten pointerer, at det sociale samvær, som hun for eksempel kan få i Blixen Klubben, også er med til at give inspiration og lyst til at lave projekter derhjemme.

- Det er tit sådan, at hvis du ikke får noget socialt, så går det, du kunne sætte dig ned og lave derhjemme, også i stykker. Så bliver det fjernsynet, du hænger foran, siger hun.