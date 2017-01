Enhedslistens Øjvind Vilsholm mener, at Furesø Kommune har fået for lidt for bygningen Ryttergårdsvej 116, da kommunen solgte den til den tidligere ejer af FC Nordsjælland Allan K. Pedersen. Foto: Carla Felicia Vilsholm

Send til din ven. X Artiklen: Voldsom kritik af ejendomssalg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Voldsom kritik af ejendomssalg

Furesø - 06. januar 2017 kl. 10:49 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På byrådsmødet lige inden jul skulle Furesø Byråd beslutte, om man ville sende ændringen af lokalplanen for ejendommen Ryttergårdsvej 116 ved Farum Park i høring. En tilsyneladende uskyldig sag, hvor bygningen foruden offentlige formål fremover også skal kunne bruges til liberalt erhverv.

Men på baggrund af oplysninger, som Enhedslistens Øjvind Vilsholm bragte frem på byrådsmødet skulle det vise sig, at sagen på ingen måde er ukontroversiel. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg mener bestemt ikke, at vi skal ændre lokalplanen på nuværende tidspunkt. Det er kun omkring et halvt år siden, at kommunen har solgt bygningen til en ret lav pris - en pris, som var op mod en million kroner under den laveste vurdering. Mon ikke vi kunne have fået mere for bygningen, hvis vi havde sørget for at ændre lokalplanen, inden vi udbød den til salg?, spørger Øjvind Vilsholm.

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) oplyste på byrådsmødet, at det ved salget er aftalt, at køberen betaler yderligere en million kroner for bygningen, hvis lokalplanen bliver ændret.

Men det formilder ikke Øjvind Vilsholm:

- Jeg er ikke i tvivl om, at der ville have været flere, som ville have budt på bygningen, hvis vi havde ændret plangrundlaget inden udbuddet. Sagen er jo, at der kun meldte sig een potentiel køber, der bød på bygningen, fortsætter Øjvind Vilsholm.

Enhedslistens byrådsmedlem stemte imod, at kommunen skulle sælge bygningen, da Økonomiudvalget behandlede sagen tilbage i april 2016.

- Indtil 1. april 2016 var bygningen lejet ud. Vi fik en årlig lejeindtægt på 850.000 kroner. Jeg kender ingen banker, hvor vi kan sætte 6,8 millioner kroner ind og få 850.000 kroner i rente, så der er ingen økonomisk fornuft i at sælge bygningen til så lav en pris, slår Øjvind Vilsholm fast.

Han var dog ene om at stemme imod salget, hvilket undrer ham.

- Venstre fører sig jo frem på, at de holder øje med kommunens økonomi. Men der har ingen indvendinger været fra den kant. På mig virker det fuldstændig uansvarligt at vinke farvel til en indtægt 850.000 kroner om året. Enten sover Venstre og de andre partier i timen eller også er der nogen, der har en interesse i at sælge kommunens bygninger til spotpris, bemærker Øjvind Vilsholm.

Han finder det desuden mærkværdigt, at der ikke stod noget i sagsfremstilling om, at kommunen får en indtægt på 950.000 kroner, hvis ændringen af lokalplanen vedtages.

- Det burde fremgå tydeligt af sagsfremstillingen, men under punktet »økonomiske konsekvenser« står der blot »ingen bemærkninger«, så offentligheden må åbenbart ikke vide, at lokalplanen ændres, fordi køberen af bygningen har ønsket det og vil betale ekstra for det, siger Øjvind Vilsholm.

Og det er faktisk ikke det eneste, som Øjvind Vilsholm finder mærkværdigt.

- Bygningen var udbudt til salg sidste år i perioden fra 18. marts til 1. april. For mig er en udbudsperiode på to uger ikke ret lang tid, men når man så kigger i kalenderen, kan man konstatere, at 18. marts var fredag før palmesøndag - altså den dag, hvor de fleste tager på påskeferie. 1. april var fredag efter påske, så hvis man har holdt en helt almindelig påskeferie og derefter har været heldig at opdage, at bygningen var udbudt til salg allerede den dag, man kommer tilbage fra ferie, så har man haft sølle tre dage til at afgive et bud. Det kunne være gjort bedre, konstaterer Øjvind Vilsholm.

Han oplyser, at en københavnsk baseret mægler har vurderet, at ejendommen kunne opnå en pris på 12,7 millioner kroner ved en markedsførings- og salgstid på 12-18 måneder.

Køberen af bygningen er i øvrigt AKP Holdning ApS, som ejes af den tidligere FC Nordsjælland-ejer Allan K. Pedersen.

- Kommunen har båret sig utrolig dumt ad i denne sag, så Allan K. Petersen har gjort et rigtig godt køb. Men det er virkelig ærgerligt, at kommunen mister den årlige lejeindtægt på 850.000 kroner, og når vi så samtidig sælger bygningen fem millioner kroner under den højeste vurdering, så synes jeg ikke, at vi gør, hvad vi kan, for at sikre kommunens økonomi. Men der er jeg åbenbart den eneste, som kan se, konstaterer Øjvind Vilsholm tørt.

Øjvind Vilsholm oplyser til slut, at han også har stemt imod salg af andre kommunale bygninger, hvor kommunen efter hans mening vil være bedre tjent med at beholde dem eller sælge på et senere tidspunkt. Han må imidlertid ikke omtale disse sager nærmere, da salget af disse bygninger endnu ikke er afsluttet.