Et rekord antal elever er startet på Kruses Gymnasium i Farum. Foto: Peter Holm Andersen

Vokseværk på gymnasiet

Furesø - 09. september 2016 kl. 06:10 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Aldrig har der været så mange gymnasieelever i Furesø Kommune som i disse dage. Det lokale gymnasium har nemlig vokseværk og har for andet år i træk åbnet en ekstra klasse for at imødekomme de mange nye 1.g'ere fra Furesø og nabokommuner. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er glædeligt, at så mange unge vælger at blive i Furesø - eller kommer hertil fra andre kommuner - for at tage en ungdomsuddannelse, siger rektor fra Kruses Gymnasium Carsten Gade.

Klasseværelserne er godt fyldt op på Kruses Gymnasium, og lydniveauet i frokostpausen er højere end normalt. Det lokale gymnasium har nemlig modtaget et rekordstort antal 1.g'ere - og i dag går i alt 400 elever på det lokale gymnasium i Furesø.

Det er derfor en glad rektor, der disse dage møder de mange nye ansigter, som vil komme til at få et ungeliv i Furesø.

At så mange vælger Kruses Gymnasium ser rektor som et udtryk for, at gymnasiet tilbyder en kultur præget et stærkt fællesskab i kombination med et meget højt fagligt niveau.

Der kan være mange årsager til, at de seneste år har budt på en stigende interesse for at gå på gymnasiet i Furesø. Carsten Gade ser også stigningen som et generelt udtryk for en stor interesse blandt unge i Furesø for at tage en ungdomsuddannelse, hvilket også underbygges af Undervisningsministeriets »Profilmodel 2014«, som viser, at det forventes, at 95 procent af unge i Furesø Kommune får en ungdomsuddannelse.