Borgmester Ole Bondo Christensen (S) og formanden for Furesø Industri, Solveig Bisgaard, giver hånd på det gode samarbejde mellem kommune og erhvervsliv i Furesø Kommune.

Virksomhederne trives godt i Furesø

Furesø - 05. september 2016 kl. 11:33 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dansk Industri (DI) har netop offentliggjort sin årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima i Danmark. Furesø Kommune placerer sig for fjerde år i træk som Nordsjællands bedste kommune at drive virksomhed i. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

På landsplan sætter DI's undersøgelse Furesø på landkortet med en 14. plads, hvilket er en markant fremgang fra en plads som nr. 72 i 2010. En fremgang,der i høj grad kan tilskrives det gode samarbejde mellem kommune ogerhvervsliv, fortæller Ole Bondo Christensen (S), borgmester i Furesø Kommune.

- Samarbejdet med virksomhederne er helt afgørende for, at vi lykkes med så flot en placering. Siden 2010, har vi haft et særligt Erhvervskontaktudvalg, hvor vi helt konkret har samarbejdet om at forbedre erhvervsvilkårene i kommunen. Resultatet er tydeligt - både i Dansk Industris årlige erhvervsklimaundersøgelser og målt i antal nye virksomheder og arbejdspladser, siger han.

Furesøs Jobcenter mødes jævnligt med 20 virksomheder i et rådgivende udvalg, hvor drøftelserne ikke mindst har gået på at sikre virksomhederne den nødvendige arbejdskraft, fortæller formanden for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i Furesø Kommune, Preben Sandberg Pettersson (S).

- I Furesø har vi de seneste år haft et særligt fokus på Jobcentrets service overfor virksomhederne. Det er afgørende, at virksomhederne oplever, at Jobcenteret helt konkret rykker ud med råd og bistand, når der er brug for det. Med DI's undersøgelse kan vi se, at erhvervslivet kvitterer for indsatsen, så vi i Furesø springer 36 pladser op alene på det område. Det er rigtig godt gået, siger han og nævner også en velfungerende infrastruktur og Nordsjællands korteste sagsbehandlingstid på byggesager og på miljøområdet som medvirkende til det gode erhvervsklima.

Furesø Kommunes to erhvervsorganisationer anerkender resultaterne i DI's undersøgelse. Solveig Bisgaard, der er formand for Furesø Industri, glæder sig især over udviklingen på jobcenterområdet.

- Furesø skal være et godt sted at drive virksomhed i. Det holder vi hinanden op på i Erhvervskontaktudvalget, hvor vi har fremført, at Jobcentret skal være klar, når vi har brug for arbejdskraften. DI´s undersøgelse tyder på, at der er sket en markant ændring i servicen overfor virksomhederne, og det er til gavn for alle, siger hun og tilføjer:

- Men skal vi placere os bedre end 12-16. pladsen, så skal dækningsafgiften fjernes helt. Det vil også give flere lokale arbejdspladser og praktikpladser til de unge.

Formanden for Furesø Erhvervsforening, Michael Boutrup ser frem til, at arbejdet med at få erhvervsuddannelser til Furesø snart bærer frugt, fordi dette også vil være positivt for virksomhedernes vækstpotentiale i Furesø.

- Vi har brug for tilbud til de unge, der gør, at de bliver her i kommunen. Vores virksomheder efterspørger specialiseret arbejdskraft, og her tæller de helt unge også med, siger han.