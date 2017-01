Vild - og tys-tys - historie

»En vild historie« handler blandt andet om Den Røde Plads i Værløse - her afbilledet i en noget nyere udgave. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov/Fotograf Lars Skov

Furesø - 20. januar 2017 kl. 06:32 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ganske almindelig aften sidder John Toelhøjs kone og zapper på tv'et. Tilfældigt støder hun ind i en serie med titlen »En vild historie« på TV2 Lorry, lavet af de to journalister Frank Thøgersen og Oliver Fjalland. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Udsendelsen handler om det gamle Værløse.

- Jeg ser resten af udsendelsen, og til sidst sidder de to unge journalister og fortæller om deres intentioner med at fremstille lokalhistorien lidt frisk, så også unge og midaldrende ville interessere sig for historie, fortæller John Toelhøj.

Han har været suppleant i bestyrelsen for Farum Lokalhistoriske Forening i nogle år og synes, at udsendelsen er både forfriskende og positiv - uanset om han kender den historiske del på forhånd.

- Man sidder tilbage med godt humør, når man har set udsendelsen. Den form for historiefortælling ved jeg så, at vi selv kan lave til næsten ingen penge. Det er det, jeg gerne selv vil være en del af, forklarer han.

Da bestyrelsen i Farum Lokalhistoriske Forening mødes i januar, har John Toelhøj fået et punkt på dagsordenen - til allersidst.

Han har nemlig fundet udsendelse i TV2 Lorrys arkiv og ønsker at vise den til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

- Jeg forklarer, at jeg ikke selv har lavet et filmeksempel, men at jeg gerne vil arbejde med dette, efter jeg har fundet udsendelsen, der bedre end noget viste, hvad jeg godt kunne tænke mig at lave, siger John Toelhøj.

Men kun en enkelt i bestyrelsen kender udsendelsen, og til John Toelhøjs store ærgrelse har det ikke været viderebragt i den lokalhistoriske forening.

Han har forhørt sig mange steder, om for eksempel lokalavisen eller Furesø Museer Nyt skulle have set udsendelsen.

- Tavshed alle steder. Men hvorfor må Furesøs indbyggere ikke se denne vidunderlige udsendelse?

Det må da være en gave for en kommune med sådan en gratis reklame, siger John Toelhøj.

Museumsinspektør Morten Mortensen, Furesø Museer er med i udsendelsen, og han har henvist John Toelhøj til at lede i TV 2 Lorrys arkiv. Furesø Museer har ifølge John Toelhøj ikke købt udsendelsen.

Det er - mener John Toelhøj - mærkeligt, at Furesø Museer lader to medarbejdere arbejde på et sådant projekt - uden at ville kendes ved det.

John Toelhøj kontakter Værløseegnens Lokalhistoriske Forening, og her har formanden, Anne-Marie Bach, hørt om udsendelse, men udelukkende fordi hun havde et ærinde på Mosegården under indspilningerne i sommeren 2016.

Hun kunne ifølge John Toelhøj ikke huske, om det nogensinde var blevet nævnt eller omtalt i samarbejdsudvalget.

John Toelhøj står uforstående over, at det tilsyneladende har skulle foregå tys-tys, så ingen - eller så få som muligt, skulle opdage »En vild historie«.

- Som furesøborger og skatteyder føler jeg mig snydt. Det er trods alt kommunalt lønnede medarbejdere, der er med. Kunne man ikke forestille sig , at Grafen i Farum og Værløse Bio lavede nogle sær-forestillinger. Det kunne være en filmaften, der begyndte en halv time før den »rigtige film«. Det kunne være bibliotekerne, der lavede et arrangement på storskærm, hvor de to unge mennesker, der har lavet ideoplægget og optaget udsendelsen kunne fortælle om deres indgangsvinkel. Der er så mange muligheder, siger John Toelhøj.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Morten Mortensen, men museumschef Cathrine Kyø Hermansen, har følgende bemærkninger:

- På museet glæder vi os over at TV Lorry har haft et ønske om at formidle nogle af de gode historier fra Furesø. Der er så mange fantastiske historier - store og små, som museet selvfølgelig altid gerne vil dele ud af ... ikke mindst når vi med relativt kort varsel får en invitation til at gøre det på tv. Både museets inspektør og arkivar formidler på en spændende og informativ måde et udvalg af lokalhistorien. Skulle man skulle være en af de uheldige, der ikke så indslaget eller måske har lyst til at gense det, kan jeg varmt anbefale det. Indslaget findes i TV2 Lorrys arkiv http://www.tv2lorry.dk/nyheder/12-01-2017/1930/en-vild-historie Museet har linket hertil fra Facebook og hjemmeside og vil gøre det igen, forklarer Cathrine Kyø Hermansen.